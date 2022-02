Barcelona vyhrala v Neapole a postúpila do osemfinále Európskej ligy

Na snímke hráč Barcelony Jordi Alba oslavuje gól v odvete play off osemfinále Európskej ligy vo futbale SSC Neapol - FC Barcelona vo štvrtok 24. februára 2022. Foto: TASR/AP

odvetné zápasy play off o osemfinále Európskej ligy:



SSC Neapol - FC Barcelona 2:4 (1:3)



Góly: 23. Insigne (z 11 m), 82. Politano - 8. Alba, 13. De Jong, 45. Pigue, 59. Aubameyang



/prvý zápas: 1:1, postúpila Barcelona/







Glasgow Rangers - Borussia Dortmund 2:2 (1:2)



Góly: 22. a 57. Tavernier (prvý z 11 m) - 31. Bellingham, 52. Malen



/prvý zápas: 2:4, postúpil Glasgow/







Real Betis - Zenit Petrohrad 0:0



/prvý zápas: 3:2, postúpil Betis/







Sporting Braga - Šeriff Tiraspoľ 2:0 (2:0), 3:2 po 11 m rozstrele -



Góly: 17. Medeiros, 43. Horta



/prvý zápas: 0:2, postúpila Braga/







Dinamo Záhreb - FC Sevilla 1:0 (0:0)



Gól: 65. Oršič (z 11 m)



/prvý zápas: 1:3, postúpila Sevilla/







Olympiakos Pireus - Atalanta Bergamo 0:3 (0:1)



Góly: 67. a 69. Malinovskij, 40. Maehle



/prvý zápas: 1:2, postúpila Atalanta/







Real Sociedad San Sebastian - RB Lipsko 1:3 (0:1)



Góly: 65. Zubimendi - 39. Orban, 59. Silva, 89. Forsberg (z 11 m)



/prvý zápas: 2:2, postúpilo Lipsko/







Lazio Rím - FC Porto 2:2 (1:1)



Góly: 19. Immobile, 90+5. Cataldi - 31. Taremi, 68. Uribe



/prvý zápas: 1:2, postúpilo Porto/

Bratislava 24. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sa prebojovali do osemfinále Európskej ligy UEFA. V odvete play off zvíťazili na pôde SSC Neapol 4:2, v úvodnom zápase na Camp Nous sa zrodila remíza 1:1. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka opäť nefiguroval na súpiske Neapola pre svalové zranenie.Pred úvodným výkopom obe mužstva protestovali proti ruskej invázii na území Ukrajiny. V strede ihriska rozvinuli transparent s nápisom "Zastavte vojnu". Barcelona sa ujala vedenia už v 8. minúte. Po zle zahratom rohu Lorenza Insigneho založili hostia rýchly protiútok, ktorý zakončil gólom Jordi Alba. O päť minúte neskôr zvýšil na 2:0 technickou strelou Frenkie de Jong. Neapol znížil po premenenej penalte Insigneho, no krátko pred odchodom do kabín Gerald Pique opäť zabezpečil Barcelone dvojgólový náskok. V 59. minúte viedli Katalánci po góle gabonského kanoniera Pierrea-Americka Aubameyanga 4:1, Matteo Pollitano už iba skorigoval prehru Neapola.Do osemfinále postúpili aj FC Sevilla, Atalanty Bergamo, RB Lipsko, FC Porto, Real Betis a Glasgow Rangers. Seville po domácom víťazstve 3:1 stačila v odvete play off na pôde Dinama Záhreb na postup aj prehra 0:1. Atalanta triumfovala na štadióne Olympiakosu Pireus 3:0, v Bergame pred týždňom uspela 1:0.Lipsko po domácej remíze 2:2 s Realom Sociedad San Sebastian vyhralo na horúcej baskickej pôde 3:1. Porto uhralo na Stadio Olimpico proti Laziu Rím remízu 2:2. Glasgow Rangers po víťazstve 4:2 na ihrisku Borussie Dortmund posunula ďalej domáca remíza 2:2. Žreb osemfinále je na programe v piatok o 12.00 SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.