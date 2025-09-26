Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Barcelona vyhrala v Oviede 3:1 a na Real stráca dva body

Základná jedenástka FC Barcelony pózuje pred zápasom 6. kola španielskej La Ligy Real Oviedo - FC Barcelona v Oviedu 25. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Domácich poslal do vedenia v 33. minúte Alberto Reina, desať minút po zmene strán vyrovnal Eric Garcia a tri body zaistili favoritom góly Roberta Lewandowského a Ronalda Arauja.

Madrid 26. septembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 6. kole španielskej La Ligy na pôde Realu Oviedo 3:1, keď v druhom polčase otočili z 0:1. Domácich poslal do vedenia v 33. minúte Alberto Reina, desať minút po zmene strán vyrovnal Eric Garcia a tri body zaistili favoritom góly Roberta Lewandowského a Ronalda Arauja. Barcelona zaznamenala tretiu výhru po sebe a z druhého miesta tabuľky stráca na Real Madrid dva body.

Hráči Osasuny Pamplona remizovali s Elche 1:1. Domáci viedli od 10. minúty po góle Victora Muňoza. Deľbu bodov zariadil v 90.+2. minúte Adria Pedrosa.



La Liga - 6. kolo:

Real Oviedo - FC Barcelona 1:3 (1:0)

Góly: 33. Reina - 56. Garcia, 70. Lewandowski, 88. Araujo



Osasuna Pamplona - Elche CF 1:1 (1:0)

Góly: 10. Muňoz - 90+2. Pedrosa
.

