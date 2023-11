Barcelona vyhrala v San Sebastiane 1:0, v nadstavení rozhodol Araujo

La Liga - 12. kolo:



CA Osasuna - Girona FC 2:4 (1:1)



Góly: 25. a 55. Budimir - 16. Martin, 71. Dovbyk, 80. Cygankov, 90. Garcia





Betis Sevilla - RCD Mallorca 2:0 (1:0)



Góly: 7. Jose, 65. Perez, ČK: Mascarell (Mallorca) po 2. ŽK



/M. Valjent odohral celý zápas + v 16. min dostal ŽK, D. Greif (obaja Mallorca) sedel na lavičke náhradníkov/





Celta Vigo - FC Sevilla 1:1 (1:0)



Gól: 22. Starfelt - 84. En Nesyri, ČK: Tapia (Celta) po 2. ŽK





Real Sociedad San Sebastian - FC Barcelona 0:1 (0:0)



Gól: 90.+4 Araujo

Madrid 4. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona triumfovali v sobotnom dueli 12. kola španielskej La Ligy na ihrisku Realu Sociedad San Sebastian 1:0. O víťazstve hostí rozhodol gól obrancu Ronalda Arauja zo štvrtej minúty nadstaveného času. Domáci síce reklamovali ofsajd, rozhodca však po konzultácii so systémom VAR presný zásah uznal.Barcelona si tak napravila chuť po prehre 1:2 v El Clasicu s Realom Madrid a posunula sa pred Atletico na tretie miesto tabuľky. Na druhý Real stráca bod, "" má však zápas k dobru - stretnutie 12. kola odohrá v nedeľu proti Rayu Vallecano.Na čele tabuľky je Girona, ktorá zvíťazila na pôde Osasuny 4:2. Súťaž vedie s trojbodovým náskokom pred Realom.Hráči Mallorcy v základnej zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom podľahli Betisu Sevilla 0:2. Brankár Dominik Greif sledoval duel z lavičky náhradníkov. Celte Vigo sa nepodarilo zvíťaziť už v ôsmom ligovom zápase za sebou, na domácom ihrisku remizovala so Sevillou 1:1.