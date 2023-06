Barcelona z ekonomických dôvodov nepodpíše Kimmicha a Zubimendiho

Berlín 30. júna (TASR) - FC Barcelona z ekonomických dôvodov neangažuje nemeckého defenzívneho univerzála Joshuu Kimmicha z Bayernu Mníchov. Prezident španielskeho futbalového klubu Joan Laporta dodal, že klub z rovnakých príčin neuzavrie zmluvu so španielskym záložníkom Martinom Zubimendim z konkurenčného Realu Sociedad.



Oboch hráčov médiá spájali s príchodom do katalánskeho klubu. Mali nahradiť stredopoliara Sergia Busquetsa, ktorý odišiel do Interu Miami. Barca začiatkom týždňa podpísala zmluvu s nemeckým stredopoliarom Ilkayom Gündoganom z Manchestru City. Informovala agentúra DPA.