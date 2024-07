Barcelona začala rokovania o prestupe Olma

Barcelona 20. júla (TASR) - Futbalová Barcelona začala rokovania o prestupe so Španielom Danim Olmom. Ofenzívny stredopoliar pôsobí momentálne v RB Lipsko a jeho agent sa už stretol s predstaviteľmi katalánskeho klubu. Informovali o tom španielske médiá.



Trhová hodnota 26-ročného hráča, ktorého kontrakt vyprší až o tri roky, je podľa portálu transfermarkt v súčasnosti 60 miliónov eur. Táto čiastka zodpovedá aj výške kompenzácie, ktorú žiada v prípade predčasného odchodu Lipsko i požadovanej prestupovej sume od Barcelony.



Olmo je odchovanec Barcelony a v jej mládežníckych tímoch pôsobil v rokoch 2007 až 2014. Vtedy odišiel do Dinama Záhreb a od sezóny 2019/20 pôsosbí v Lipsku, s ktorým získal dva Nemecké poháre a jeden nemecký Superpohár.



V uplynulej sezóne odohral 33 zápasov za klub i reprezentáciu, strelil 13 gólov a so Španielskom vyhral majstrovstvá Európy. Na turnaji vsietil gól v každom zápase vyraďovacej časti okrem finále a a s troma presnými zásahmi bol najlepší strelec turnaja. Toto ocenenie získalo šesť hráčov vrátane Slováka Ivana Schranza.