Barcelona zachránila v derby bod gólom v závere

Madrid 14. februára (TASR) - Futbalistom Espanyolu Barcelona chýbalo iba niekoľko sekúnd, aby ukončili 13 rokov a 23 zápasov trvajúcu sériu, počas ktorej nedokázali zdolať svojho mestského rivala FC. V záverečnej akcii nedeľného súboja 24. kola španielskej La Ligy ich však rozosmutnil vyrovnávajúcim zásahom na 2:2 Luuk de Jong.



Barcelona sa v derby dostala do vedenia už v 2. minúte po góle Pedriho, no jej ďalší zásah pridal až v samom závere striedajúci holandský útočník. "Nehrali sme brilantne, ale dosť dobre na to, aby sme zvíťazili. Zlé správy však sú, že sa nám to nepodarilo," konštatoval podľa AFP tréner katalánskeho veľkoklubu Xavi Hernandez.



"Blaugranas" natiahli sériu bez prehry v domácej súťaži na osem duelov, nenadviazali však na predchádzajúce dve víťazstvá proti Alavesu a predovšetkým Atleticu Madrid. "V boji o posun na predné pozície v tabuľke sme urobili krok späť. Bude to ťažké, no musíme bojovať až do konca," pripustil Xavi, ktorého zverenci držia posledné štvrté postupové miesto do budúcosezónnej edície Ligy majstrov. Rovnaký počet 39 bodov však má aj Atletico Madrid a iba o bod späť je Real Sociedad San Sebastian a o tri Villarreal.



Po hodine hry vybehol prvýkrát v drese FC Barcelona na trávnik aj gabonský útočník Pierre-Emerick Aubameyang, posila z Arsenalu Londýn. Onedlho ho nasledoval aj Ousmane Dembele. Francúz nastúpil za FCB prvýkrát od 8. januára, keď odmietol predĺžiť s tímom kontrakt, no klubu sa ho nepodarilo predať. "Je tu z nejakej príčiny a my máme isté ciele. On nám ich môže pomôcť naplniť," povedal Xavi o hráčovi, s ktorého službami už pred pár týždňami nepočítal.



Espanyol nevyhral v La Lige už päť duelov a patrí mu 13. miesto v tabuľke. "Som nahnevaný, pretože dnes sme urobili veľa, aby sme získali tri body. Všetko sme mali vo svojich rukách. Obzvlášť iritujúca je spomienka, že aj v prvom vzájomnom meraní síl v tejto sezóne sme si zaslúžili vyhrať. Môžeme si však zobrať do ďalších zápasov náš dnešný predvedený výkon," povedal tréner Espanyolu Vicente Moreno podľa klubovej webstránky.