Madrid 6. decembra (TASR) - Trápenie futbalistov Barcelony v španielskej La Lige pokračuje. "Blaugranas" prehrali na ihrisku nováčika z Cadizu 1:2 a štvrtýkrát v tejto sezóne ťahali za kratší koniec. V tabuľke sú až na siedmom mieste len s trojbodovým náskokom pred zónou vypadnutia. Barcelona zažíva najhorší vstup do ligy od sezóny 1987-88.



"Je to veľké sklamanie, opäť sme spravili krok späť. Musíme to akceptovať, ale dvanásťbodová strata na vedúce Atletico je veľká," povedal tréner Barcelony Ronald Koeman podľa espn.com. Do zostavy Barcelony sa vrátil Lionel Messi, ktorý nebol pri stredajšom víťazstve 3:0 v Lige majstrov na ihrisku Ferencvárosu Budapešť, ale prítomnosť argentínskeho kapitána tímu nepomohla. "Barca" z posledných piatich duelov vyhrala tri, z toho dvakrát bez Messiho v LM.



Cadiz otvoril skóre už v 8. minúte. Po rohovom kope vyrazil Marc-Andre ter Stegen hlavičku vlastného obrancu Oscara Mingueza rovno na nohu Alvara Gimeneza, ktorý bez problémov skóroval. Favorit mal prevahu, ale vyrovnal až po takmer hodine hry. Messi našiel na ľavej strane Jordiho Albu, ktorého center usmernil jemným tečom do vlastnej brány Pedro Alcala. Vyrovnaný stav vydržal len päť minút. Barcelona po svojom autovom vhadzovaní spravila veľkú chybu a po nedorozumení Clementa Lengleta s ter Stegenom bez problémov skóroval striedajúci Alvaro Negredo. "Máme aut a nakoniec z toho inkasujeme gól. Je to obrovská chyba, ktorá sa nemôže stať. Nepodávame také výkony, aké od tímu očakávam. Musíme sa výrazne zlepšiť. Dnes som bol nespokojný s hrou bez lopty," hneval sa Koeman.



Aj v tomto zápase sa potvrdilo, že Messi nie je takým ťahúňom, ako v minulých rokoch. V desiatich zápasoch La Ligy strelil štyri góly, z toho dva z hry. Jeho tím dal 20 gólov, ale 9 v dvoch zápasoch proti slabým súperom. V štyroch prehratých zápasoch dala Barca len dva góly. Na druhej strane Cadiz prežíva skvelý návrat medzi elitu a drží sa na piatom mieste, hoci odohral až 12 zápasov. Okrem Barcelony zdolal aj Real, nad ktorým vyhral dokonca na jeho pôde.



Real vyhral v Seville 1:0, čím sa zmiernil tlak na trénera Zinedina Zidana, ktorý prišiel po sérii zlých výsledkoch v La Lige aj v Lige majstrov. "Biely balet" ukončil trojzápasovú sériu bez víťazstva v najvyššej španielskej súťaži a dostal sa na tretie miesto. Jediný gól na štadióne Sancheza Pizjuana padol v 55. minúte, keď si po jemnom teči brazílskeho krídelníka Viniciusa zrazil do vlastnej siete loptu brankár Sevilly Bono. "Získali sme tri veľmi dôležité body. Nebolo to jednoduché v posledných dňoch," povedal Zidane pre agentúru DPA.



Najbližšie sa Real stretne s mestským rivalom Atleticom, ktoré sa po víťazstve 2:0 nad Valladolidom vrátilo na čelo tabuľky. Prvý gól v sezóne dal Thomas Lemar, triumf poistil Marcos Llorente. Atletico vyhralo siedmy ligový zápas za sebou, celkovo neprehralo v španielskej lige už 26 duelov.