Barcelona zdolala Alaves 1:0, triumf favorita zariadil Lewandowski

La Liga - 22. kolo:



FC Barcelona – Deportivo Alaves 1:0 (0:0)



Gól: 61. Lewandowski







Valencia CF – Celta Vigo 2:1 (1:0)



Góly: 44. Rioja, 68. Guerra – 65. Duran







CA Osasuna – Real Sociedad San Sebastian 2:1 (1:0)



Góly: 34. a 74. Budimir - 90.+4 Oskarsson







Real Betis - Athletic Bilbao 2:2 (2:1)



Góly: 15. Isco, 45.+2 Perraud – 33. Paredes, 69. Sancet

Barcelona 2. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona vyhrali v nedeľnom dueli 22. kola španielskej La Ligy nad Deportivom Alaves 1:0 a po víkende strácajú z tretieho miesta tabuľky na lídra Real Madrid už iba štyri body. Druhé je Atletico Madrid o bod za mestským rivalom Realom. Štvrté Athletic Bilbao remizovalo na pôde Realu Betisu 2:2.Katalánci sa proti Alavesu dlho trápili. V nezáživnom prvom polčase vyslali svoju prvú strelu do priestoru bránky súpera až v 43. minúte, no pokus Pedriho nemal potrebné parametre a brankár Jesus Owono loptu bez problémov chytil. Úlohu favorita potvrdili domáci až po zmene strán. Hlavička Roberta Lewandowského síce v 57. minúte iba preletela tesne vedľa žrde, no o štyri minúty neskôr sa už poľský kanonier dočkal a volejom zblízka po tečovanej strele Lamineho Yamala rozhodol o tesnom triumfe domácich. Lewandowski si upevnil post lídra tabuľky kanonierov, na konte má 18 zásahov. Alaves sa v ofenzíve prakticky k ničomu nedostal a naďalej figuruje v pásme zostupu na 18. priečke.Na rozdiel dvoch bodov sa k Alavesu priblížila predposledná Valencia vďaka víťazstvu nad Celtou Vigo 2:1. O rozhodujúci gól sa v 68. minúte postaral Javi Guerra. Deväťzápasovú šnúru bez plného bodového zisku v lige prerušila Osasuna. Nad Realom Sociedad San Sebastian triumfovala 2:1 a tešila sa z prvej výhry od začiatku novembra. Dvoma gólmi sa blysol chorvátsky útočník Ante Budimir. Domáci poskočili na siedmu priečku tabuľky.