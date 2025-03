Barcelona zdolala Benficu v odvete 3:1 a postúpila

odvety osemfinále Ligy majstrov:



FC Barcelona - Benfica Lisabon 3:1 (3:1)



Góly: 11. a 42. Raphinha, 27. Yamal - 13. Otamendi



/prvý zápas 1:0, postúpila Barcelona/

Bratislava 11. marca (TASR) - Futbalisti FC Barcelona postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Po výhre 1:0 v prvom zápase osemfinále na pôde Benficy Lisabon zvíťazili 3:1 v utorkovej odvete na štadióne Olimpic Lluís Companys, ktorý je ich prechodným domovom. Katalánci narazia v ďalšej fáze na Lille alebo Borussiu Dortmund.Domáci zvýšili vedenie v dvojzápase už v 11. minúte, keď Lamine Yamal predviedol peknú samostatnú akciu, v šestnástke šikovne našiel nabiehajúceho Raphinhu a ten z prvej rozvlnil sieť. Benfica vyrovnala z následnej akcie, keď po rohu hlavičkoval Nicolas Otamendi - 1:1. Hru však diktovali domáci a v ofenzíve najmä obaja krídelníci, ktorí si v 27. minúte vymenili úlohy a Yamal technickou strelou k ľavej žrdi poslal Barcu znova do vedenia. V 41. minúte napálil Robert Lewandowski len do Trubina, no vzápätí upravil na 3:1 Raphinha. V 10. zápase prebiehajúcej sezóny v LM to bol už jeho 11. gól. Barcelona si v druhom polčase náskok bez problémov postrážila a súpera v podstate k ničomu nebezpečnému nepustila.