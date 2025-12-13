< sekcia Šport
Barcelona zdolala Osasunu 2:0 a na čele La Ligy má 7-bodový náskok
Mallorca vo svojom strede so slovenským zadákom Martinom Valjentom zdolala Elche 3:1.
Autor TASR
Madrid 13. decembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 16. kole španielskej La Ligy nad Osasunou Pamplona 2:O vďaka dvom gólom Brazílčana Raphinhu. Na čele tabuľky majú sedembodový náskok pred Realom Madrid, ktorý odohral o zápas menej, v nedeľu nastúpi na pôde Deportiva Alaves. Atletico Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zdolalo Valenciu 2:1. V neúplnej tabuľke figurujú na štvrtom mieste. O triumfe „Los Colchoneros" rozhodol v 74. minúte Antoine Griezmann.
Mallorca vo svojom strede so slovenským zadákom Martinom Valjentom zdolala Elche 3:1. Valjent odohral už svoj 259. zápas za Mallorcu, čo ja najviac spomedzi legionárov v histórii klubu z Baleárskych ostrovov. „Keď sa za tým teraz ohliadnem, všetko to ubehlo veľmi rýchlo. Cítim sa privilegovaný a som vďačný za to, že som mohol odohrať všetky tie stretnutia. Aj naďalej chcem pomáhať Mallorce kvalitnými výkonmi," uviedol Valjent pre oficiálny klubový web.
La Liga - 16 kolo:
FC Barcelona - Osasuna Pamplona 2:0 (0:0)
Góly: 70. a 86. Raphinha
RCD Mallorca - Elche CF 3:1 (1:1)
Góly: 6. Morianes, 82. Mascarell, 89. Muriqi - 21. Maffeo (vlastný)
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
Atletico Madrid - FC Valencia 2:1 (1:0)
Góly: 17. Koke, 74. Griezmann - 63. Beltran
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
