Barcelona zdolala Osasunu 2:0 a na čele La Ligy má 7-bodový náskok

Futbalista Realu Madrid Kylian Mbappe sedí na striedačke pred zápasom 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Real Madrid - Manchester City v Madride 10. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Mallorca vo svojom strede so slovenským zadákom Martinom Valjentom zdolala Elche 3:1.

Madrid 13. decembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 16. kole španielskej La Ligy nad Osasunou Pamplona 2:O vďaka dvom gólom Brazílčana Raphinhu. Na čele tabuľky majú sedembodový náskok pred Realom Madrid, ktorý odohral o zápas menej, v nedeľu nastúpi na pôde Deportiva Alaves. Atletico Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zdolalo Valenciu 2:1. V neúplnej tabuľke figurujú na štvrtom mieste. O triumfe „Los Colchoneros" rozhodol v 74. minúte Antoine Griezmann.

Mallorca vo svojom strede so slovenským zadákom Martinom Valjentom zdolala Elche 3:1. Valjent odohral už svoj 259. zápas za Mallorcu, čo ja najviac spomedzi legionárov v histórii klubu z Baleárskych ostrovov. „Keď sa za tým teraz ohliadnem, všetko to ubehlo veľmi rýchlo. Cítim sa privilegovaný a som vďačný za to, že som mohol odohrať všetky tie stretnutia. Aj naďalej chcem pomáhať Mallorce kvalitnými výkonmi," uviedol Valjent pre oficiálny klubový web.



La Liga - 16 kolo:

FC Barcelona - Osasuna Pamplona 2:0 (0:0)

Góly: 70. a 86. Raphinha



RCD Mallorca - Elche CF 3:1 (1:1)

Góly: 6. Morianes, 82. Mascarell, 89. Muriqi - 21. Maffeo (vlastný)

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/



Atletico Madrid - FC Valencia 2:1 (1:0)

Góly: 17. Koke, 74. Griezmann - 63. Beltran

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
