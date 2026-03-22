Nedela 22. marec 2026Meniny má Beňadik
Barcelona zdolala Rayo Vallecano 1:0, na čele ligy má 7-bodový náskok

Tréner Barcelony Hansi Flick hádže loptu počas zápasu 29. kola španielskej La Ligy FC Barcelona - Rayo Vallecano v Barcelone 22. marca 2026. Foto: TASR/AP

O triumfe Barcelony rozhodol v 24. minúte uruguajský obranca Ronald Araujo.

Madrid 22. marca (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 29. kole španielskej La Ligy nad Rayom Vallecano 1:0. Na čele neúplnej tabuľky majú 7-bodový náskok pred Realom Madrid, ktorého večer čakalo mestské derby s Atleticom. O triumfe Barcelony rozhodol v 24. minúte uruguajský obranca Ronald Araujo.

Deportivo Alaves zvíťazilo na pôde Celty Vigo 4:3, hoci v závere prvého polčasu ešte prehrávalo 0:3. Dva góly hostí vsietil Toni Martinez, víťazný zaznamenal v 78. minúte Alžírčan Abde Rebbach. Celte nepomohli ani dva presné zásahy Ferrana Jutglu. V tabuľke je šiesta s trojbodovou stratou na piaty Real Betis, ktorý sa večer predstavil na pôde Athletica Bilbao. Alaves sa posunul na 15. priečku.



La Liga - 29. kolo:

Celta Vigo - Deportivo Alaves 3:4 (3:1)

Góly: 19. a 37. Jutgla, 27. Alvarez - 45+3. a 73. Martinez, 50. Hidalgo, 78. Rebbach



FC Barcelona - Rayo Vallecano 1:0 (1:0)

Gól: 24. Araujo
