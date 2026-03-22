Barcelona zdolala Rayo Vallecano 1:0, na čele ligy má 7-bodový náskok
O triumfe Barcelony rozhodol v 24. minúte uruguajský obranca Ronald Araujo.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 22. marca (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 29. kole španielskej La Ligy nad Rayom Vallecano 1:0. Na čele neúplnej tabuľky majú 7-bodový náskok pred Realom Madrid, ktorého večer čakalo mestské derby s Atleticom. O triumfe Barcelony rozhodol v 24. minúte uruguajský obranca Ronald Araujo.
Deportivo Alaves zvíťazilo na pôde Celty Vigo 4:3, hoci v závere prvého polčasu ešte prehrávalo 0:3. Dva góly hostí vsietil Toni Martinez, víťazný zaznamenal v 78. minúte Alžírčan Abde Rebbach. Celte nepomohli ani dva presné zásahy Ferrana Jutglu. V tabuľke je šiesta s trojbodovou stratou na piaty Real Betis, ktorý sa večer predstavil na pôde Athletica Bilbao. Alaves sa posunul na 15. priečku.
La Liga - 29. kolo:
Celta Vigo - Deportivo Alaves 3:4 (3:1)
Góly: 19. a 37. Jutgla, 27. Alvarez - 45+3. a 73. Martinez, 50. Hidalgo, 78. Rebbach
FC Barcelona - Rayo Vallecano 1:0 (1:0)
Gól: 24. Araujo
