Barcelona zdolala v kole La Ligy Bilbao 4:0 a dostala sa na čelo

Na archívnej snímke zo 7. novembra 2025 diváci zaplnili časť zmodernizovaného štadióna Camp Nou, aby sledovali prvý tréning španielskeho futbalového klubu FC Barcelona na štadióne po vyše dvoch rokoch od jeho zatvorenia v Barcelone. Foto: TASR/AP

Hráči Celty Vigo uspeli na pôde Deportiva Alaves 1:0 a v tabuľke sa posunuli na 10. miesto.

Autor TASR
Madrid 22. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 13. kole španielskej La Ligy nad Athleticom Bilbao 4:0 a dostali sa na čelo neúplnej tabuľky o skóre pred Real Madrid. „Biely balet" má však zápas k dobru. Dva góly Barcelony vsietil Ferran Torres, ďalšie pridali Robert Lewandowski a Fermin Lopez.

Hráči Celty Vigo uspeli na pôde Deportiva Alaves 1:0 a v tabuľke sa posunuli na 10. miesto. O ich triumfe rozhodol v 55. minúte Iago Aspas z pokutového kopu.



La Liga - 13. kolo:

FC Barcelona - Athletic Bilbao 4:0 (2:0)

Góly: 45+3. a 90. Torres, 4. Lewandowski, 48. Lopez, ČK: 54. Sancet (Bilbao)

Deportivo Alaves - Celta Vigo 0:1 (0:0)

Gól: 55. Aspas (z 11 m)

