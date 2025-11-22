< sekcia Šport
Barcelona zdolala v kole La Ligy Bilbao 4:0 a dostala sa na čelo
Madrid 22. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 13. kole španielskej La Ligy nad Athleticom Bilbao 4:0 a dostali sa na čelo neúplnej tabuľky o skóre pred Real Madrid. „Biely balet" má však zápas k dobru. Dva góly Barcelony vsietil Ferran Torres, ďalšie pridali Robert Lewandowski a Fermin Lopez.
Hráči Celty Vigo uspeli na pôde Deportiva Alaves 1:0 a v tabuľke sa posunuli na 10. miesto. O ich triumfe rozhodol v 55. minúte Iago Aspas z pokutového kopu.
La Liga - 13. kolo:
FC Barcelona - Athletic Bilbao 4:0 (2:0)
Góly: 45+3. a 90. Torres, 4. Lewandowski, 48. Lopez, ČK: 54. Sancet (Bilbao)
Deportivo Alaves - Celta Vigo 0:1 (0:0)
Gól: 55. Aspas (z 11 m)
