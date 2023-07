Barcelona zdolala v príprave Real 3:0, Xavi: Výsledok mohol byť iný

Arlington 30. júla (TASR) - Futbalisti Barcelony zvíťazili v prípravnom El Clasicu nad hráčmi Realu Madrid 3:0. Tréner katalánskeho tímu Xavi Hernandez však po zápase priznal, že výsledok stretnutia je mierne zavádzajúci. Madridčania si totiž vypracovali viac šancí a konštrukciu bránky trafili až päťkrát.



Skóre otvoril už v 15. minúte Ousmane Dembele, po Pedriho prihrávke prekonal Thibauta Courtoisa presnou strelou k vzdialenejšej žrdi. Stav mohol byť vyrovnaný o päť minút neskôr, Vinicius Junior však nepremenil jedenástku a trafil brvno. Real si v prvom polčase vypracoval ešte niekoľko gólových príležitostí, Barcelončanov však opäť zachránila konštrukcia bránky či brankár Marc-Andre ter Stegen.



Smola sprevádzala hráčov Madridu aj po zmene strán, tentoraz trafil tyč ďalekonosnou strelou stredopoliar Aurelien Tchouameni. Šancu na vyrovnanie mal znovu Vinicius, jeho pokus však mieril tesne vedľa. Napokon sa v 85. minúte presadil striedajúci Fermin Lopez a na konečných 3:0 upravil v nadstavenom čase Ferran Torres.



Xavi uznal, že konečné skóre jeho zverencom lichotí. "Výsledok mohol byť iný, je trochu zavádzajúci. Madrid mal tiež veľa šancí a nemali by sme byť príliš sebavedomí. Výhra je veľmi priaznivá, ale to neznamená, že sme odohrali super zápas. Je veľa vecí, ktoré treba zlepšiť. Bolo to veľmi vyrovnané stretnutie, v ktorom mal aj Madrid veľa šancí," citovala 43-ročného kouča agentúra AFP. Xavi tiež spochybnil konkurencieschopnosť svojich zverencov v novej sezóne. "Myslím si, že Madrid má oveľa väčší káder ako my. Majú veľa hráčov v strede poľa, fyzických, technických, majú široké možnosti," dodal Xavi.



"Výsledok je najmenej dôležitá vec. Prehrať bolí, ale ponechám si dobré veci, ktoré sme urobili. Boli sme dobrí, čo sa týka intenzity a mali sme veľa šancí, ktoré sa však neskončili gólom. Päť tyčiek v zápase je dosť zriedkavé, myslím, že sa mi to ešte nikdy nestalo. Ale ak to má prísť, je lepšie, že sa tak stalo v predsezónnej príprave," reagoval tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti.



Duel sa odohral na AT&T Stadium v texaskom Arlingtone, domovskom stánku tímu NFL Dallas Cowboys. Išlo o piate stretnutie série Soccer Champions Tour, ktorej súčasťou sú aj Manchester United, Arsenal, AC Miláno a Juventus Turín.