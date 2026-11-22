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Barcelona zdolala Villarreal 3:2 po obrate z 0:2, potvrdila post lídra
Barcelončania mali veľmi zlý vstup do zápasu.
Autor TASR
Madrid 22. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona si upevnili pozíciu lídrov španielskej La Ligy. V nedeľnom stretnutí 13. kola zvíťazili nad Villarrealom 3:2, aj keď prehrávali o dva góly. Katalánci majú na čele tabuľky naďalej trojbodový náskok pred Realom Madrid, „žltá ponorka“ je deviata.
Barcelončania mali veľmi zlý vstup do zápasu. V 5. minúte Tajon Buchanan potrestal chybnú rozohrávku Fermina Lopeza a Tani Oluwaseyi vzápätí poslal hostí do dvojgólového vedenia. Znížiť mohol už v polovici prvého polčasu Lamine Yamal, ale z pokutového kopu len obšuchol pravú tyč. Obrat domácich nastal od 57. minúty. Hlavičkou sa presadil Gerard Martin a o vyrovnanie sa postaral Lopez po ideálne načasovanej prihrávke Yamala. Obrat „blaugranas“ v priebehu desiatich minút nechtiac dokonal stopér Villarrealu Pau Navarro, ktorý si do vlastnej brány zrazil center Erica Garciu.
Zverenci trénera Hansiho Flicka sa okrem potvrdenia prvého miesta tabuľky naladili na stredajší duel Ligy majstrov, v ktorom sa predstavia na pôde Sabahu Baku. Villarreal vyhral len tri z uplynulých ôsmich zápasov a v rovnaký deň si v milionárskej súťaži v Prahe zmeria sily so Sláviou.
Barcelončania mali veľmi zlý vstup do zápasu. V 5. minúte Tajon Buchanan potrestal chybnú rozohrávku Fermina Lopeza a Tani Oluwaseyi vzápätí poslal hostí do dvojgólového vedenia. Znížiť mohol už v polovici prvého polčasu Lamine Yamal, ale z pokutového kopu len obšuchol pravú tyč. Obrat domácich nastal od 57. minúty. Hlavičkou sa presadil Gerard Martin a o vyrovnanie sa postaral Lopez po ideálne načasovanej prihrávke Yamala. Obrat „blaugranas“ v priebehu desiatich minút nechtiac dokonal stopér Villarrealu Pau Navarro, ktorý si do vlastnej brány zrazil center Erica Garciu.
Zverenci trénera Hansiho Flicka sa okrem potvrdenia prvého miesta tabuľky naladili na stredajší duel Ligy majstrov, v ktorom sa predstavia na pôde Sabahu Baku. Villarreal vyhral len tri z uplynulých ôsmich zápasov a v rovnaký deň si v milionárskej súťaži v Prahe zmeria sily so Sláviou.
La Liga - 13. kolo:
FC Barcelona - Villarreal CF 3:2 (0:2)
Góly: 57. Martin, 61. Lopez, 67. Navarro (vlastný) - 5. Buchanan, 7. Oluwaseyi, ČK: 90.+3 Navarro po 2. ŽK
FC Barcelona - Villarreal CF 3:2 (0:2)
Góly: 57. Martin, 61. Lopez, 67. Navarro (vlastný) - 5. Buchanan, 7. Oluwaseyi, ČK: 90.+3 Navarro po 2. ŽK