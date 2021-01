Barcelona žiada zmierniť trest pre Messiho za vylúčenie v Superpohári

Barcelona 20. septembra (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Ronald Koeman dúfa, že sa klubu podarí znížiť dvojzápasový trest pre Lionela Messiho za vylúčenie v nedeľnom finále španielskeho Superpohára. Argentínčan videl červenú kartu za úder otvorenou dlaňou do zadnej časti hlavy Asiera Villalibru z Athletica Bilbao.



Katalánci v nedeľňajšom finále v Seville prehrali s Baskami 2:3 po predĺžení. V závere extračasu si Messi neudržal nervy na uzde, za nešportové správanie dostal dodatočný trest na dva zápasy. "Klub ma informoval, že nesúhlasí s dĺžkou suspendácie a už podnikol kroky na jej zmiernenie. Ak sa to nepodarí, odohráme dva zápasy bez Lea," citovala Koemana agentúra AFP.



Zvyčajne pokojný Messi vyvolal svojím skratom ďalšie špekulácie o jeho spokojnosti v klube, s ktorým má platnú zmluvu do konca tejto sezóny. Záujem o jeho služby opäť prejavil Paríž St. Germain, športový riaditeľ Francúzov Leonardo potvrdil, že je na ich zozname. "Ak by ste sa ma opýtali, či mám záujem o Neymara alebo Mbappeho, tiež poviem áno. Neviem, čo nám prinesie budúcnosť, ale vždy sa musíme snažiť o čo najlepší tím," reagoval Koeman na Leonardove vyjadrenie.