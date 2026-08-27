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Barcelona získala brankára Livakoviča z Fenerbahce

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Brazílčan Lucas Paqueta (vľavo) a brankár Chorvátska Dominik Livakovič. Foto: TASR/AP

Livakovič, ktorý bol vo Fenerbahce spoluhráčom slovenského reprezentanta Milana Škriniara, už pôsobil v La Lige.

Autor TASR
Barcelona 27. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona podpísal chorvátskeho brankára Dominika Livakoviča z tureckého Fenerbahce Istanbul. Podľa tamojších médií katalánsky veľkoklub zaplatil za 31-ročného reprezentanta štyri milióny eur.

Livakovič, ktorý bol vo Fenerbahce spoluhráčom slovenského reprezentanta Milana Škriniara, už pôsobil v La Lige. Minulú sezónu strávil na hosťovaní v Girone, no neodchytal tam ani jedno stretnutie. Aj v drese „Blaugranas“ by mal Chorvát pôsobiť ako dvojka za jednotkou Joanom Garciom. Informovala o tom agentúra AFP.
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