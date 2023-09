Barcelona získala dvoch portugalských reprezentantov Felixa a Cancela

Barcelona 2. septembra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona získal v posledný deň prestupov dvojicu portugalských reprezentantov. Na hosťovanie prichádzajú útočník Joao Felix z Atletica Madrid a obranca Joao Cancelo z Manchestru City. Obaja sú aj v nominácii trénera Roberta Martineza na zápas kvalifikácie ME 2024 proti Slovensku, ktorý je na programe 8. septembra.



Obaja Portugalci dokončili uplynulú sezónu na hosťovaniach, Felix v FC Chelsea a Cancelo v Bayerne Mníchov. Atletico zaplatilo v roku 2019 Benfice Lisabon 126 miliónov eur za Felixa, no ten nedostal od trénera Diega Simeoneho adekvátny priestor.



Dres katalánskeho veľkoklubu si v budúcej sezóne neoblečie Ansu Fati, 20-ročný útočník odišiel na ročné hosťovanie do Brightonu. Obranca Eric Garcia bude hosťovať v Girone, francúzsky stopér Clement Lenglet vymení hosťovanie v Tottenhame za Aston Villu. Barcelona taktiež predala marockého útočníka Abdeho Ezzalzouliho, ktorý v uplynulej sezóne úspešne pôsobil na hosťovaní v Osasune Pamplona. Jeho novým klubom je Betis Sevilla, kam odchádza za 7,5 milióna eur.