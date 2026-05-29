Piatok 29. máj 2026
Barcelona získala Gordona z Newcastlu, podpísal päťročný kontrakt

Na snímke hráč Anthony Gordon (vľavo). Foto: TASR/AP

Autor TASR
,aktualizované 
Barcelona 29. mája (TASR) - Prvou veľkou letnou posilou španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona sa stal Anthony Gordon. Dvadsaťpäťročný anglický krídelník zamieril k majstrovi La Ligy z Newcastlu United, pričom prestupová suma sa môže vyšplhať s bonusmi až na 80 miliónov eur. Podľa klubového webu sa Gordon dohodol s „blaugranas“ na päťročnom kontrakte, ktorý vyprší 30. júna 2031.

Gordon figuruje v kádri Anglicka na záverečný turnaj majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. Má za sebou sezónu, v ktorej odohral 26 stretnutí v Premier League, v ktorých si pripísal šesť gólov a dve asistencie. Viac sa mu darilo v Lige majstrov, kde zaznamenal 12 štartov, nastrieľal 10 gólov a pridal dve asistencie. V septembri minulého roka skóroval práve do siete Barcelony, keď v úvodnom kole ligovej fázy LM znížil na konečných 1:2 z pohľadu anglického zástupcu.

Gordon prišiel do St. James' Parku v roku 2023 z Evertonu za 45 miliónov eur. Zmluvu so „strakami“ mal platnú do júla 2030. Do metropoly Katalánska zamieril už vo štvrtok na zdravotnú prehliadku a následne spečatil dohodu podpisom kontraktu. Gordon hrá primárne na ľavom krídle, ale dokáže nastupovať aj v strede útoku. Podľa ESPN Barcelona stále hľadá aj posilu na hrot po odchode poľského zakončovateľa Roberta Lewandowského, ktorý opustí klub po tom, čo mu na konci júna vyprší zmluva.
