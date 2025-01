Barcelona získala španielsky Superpohár, vylepšila vlastný rekord

Španielsky Superpohár - finále (Džidda)



Real Madrid - FC Barcelona 2:5 (1:4)



Góly: 5. Mbappe, 60. Rodrygo - 39. a 48. Raphinha, 22. Yamal, 36. Lewandowski (z 11 m), 45.+10. Balde. ČK: 56. Szczesny (Barcelona)

Džidda 13. januára (TASR) - Futbalisti Barcelony získali v nedeľu v saudskoarabskej Džidde španielsky Superpohár. Vo finále turnaja vo formáte final four si v El Clásicu poradili s Realom Madrid vysoko 5:2. Barca získala pätnásty superpohár v histórii a vylepšila tak svoj vlastný rekord.Druhé El Clásico v tejto sezóne dopadlo opäť jednoznačne v prospech Barcelony, ktorá bola od 56. minúty v početnej nevýhode po vylúčení brankára Wojciecha Szczsného. Namiesto poľského gólmana išiel dole za stavu 5:1 stredopoliar Gavi, ktorého nahradil barcelonský brankár číslo jeden Inaki Pena. Ten inkasoval len raz a jeho tím dosiahol v 302. súboji s tradičným rivalom 127. víťazstvo.V nedeľu otvoril skóre "biely balet" zásluhou Kyliana Mbappeho v piatej minúte, no krátko pred prestávkou už zvyšoval Raphinha na 3:1. Dvadsaťosemročný útočník vyslal na brankára Thibauta Courtoisa prudkú hlavičku po centri Julesa Koundeho. V nadstavení prvého polčasu ešte asistoval Alejandrovi Baldemu a po prestávke vsietil posledný gól Barcy. Po ňom prišiel zákrok Szczsného, ktorý podkopol mimo pokutového územia Mbappeho. Pre 34-ročného gólmana to bol len tretí duel v drese Barcelony, kam prišiel v októbri - iba mesiac po ukončení kariéry.