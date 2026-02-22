Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Barcelona zvíťazila nad Levante a po 25. kole je na čele La Ligy

Hráči FC Barcelony Lamine Yamal (vľavo) a Marc Bernal sa tešia z gólu v zápase 25. kola španielskej La Ligy FC Barcelona - UD Levante. Foto: TASR/AP

Domáci hrali od 26. minúty bez vylúčeného Djeneho.

Autor TASR
Madrid 22. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 25. kole španielskej La Ligy nad Levante 3:0 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred Real Madrid. O triumfe úradujúceho majstra rozhodli Marc Bernal, Frenkie de Jong a Fermin Lopez. Getafe prehralo s FC Sevilla 0:1. Domáci hrali od 26. minúty bez vylúčeného Djeneho.



La Liga - 25. kolo:

FC Barcelona - UD Levante 3:0 (2:0)

Góly: 4. Bernal, 32. De Jong, 81. Lopez



Getafe CF - FC Sevilla 0:1 (0:0)

Gól: 64. Sow, ČK: 26. Djene (Getafe)


