Barcelona zvíťazila nad Levante a po 25. kole je na čele La Ligy
Domáci hrali od 26. minúty bez vylúčeného Djeneho.
Autor TASR
Madrid 22. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 25. kole španielskej La Ligy nad Levante 3:0 a dostali sa na čelo tabuľky o bod pred Real Madrid. O triumfe úradujúceho majstra rozhodli Marc Bernal, Frenkie de Jong a Fermin Lopez. Getafe prehralo s FC Sevilla 0:1. Domáci hrali od 26. minúty bez vylúčeného Djeneho.
La Liga - 25. kolo:
FC Barcelona - UD Levante 3:0 (2:0)
Góly: 4. Bernal, 32. De Jong, 81. Lopez
Getafe CF - FC Sevilla 0:1 (0:0)
Gól: 64. Sow, ČK: 26. Djene (Getafe)
