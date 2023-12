Barcelona zvládla šláger s Atleticom, Xavi: Najlepší výkon v sezóne

Barcelona 4. decembra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid potvrdili, že na pôde FC Barcelona nedokážu zabodovať naplno. V nedeľnom zápase 15. kola La Ligy prehrali 0:1, keď jediný gól duelu dal Joao Felix, ktorý v katalánskom veľkoklube hosťuje práve z Atletica. "Los Rojiblancos" nedokázali na ihrisku FC Barcelona triumfovať od roku 2006 a celkovo 18 duelov.



Nedeľný nezdar mal o to trpkejšiu príchuť, že obe mužstvá mali pred súbojom rovnaký počet bodov. V priamom súboji o 3. priečku tabuľky tak uspela Barcelona, hoci Atletico odohralo o duel menej.



Joao Felix sa v lete netajil túžbou odísť z Atletica, pred stretnutím ho podrobili kritike aj jeho bývalí spoluhráči. Portugalský útočník sa dočkal zadosťučinenia, keď v 28. minúte dokázal po rýchlom protiútoku prelobovať z uhla brankára Jana Oblaka. "Povedal som mu, aby si udržal pokoj. Motivácia navyše niekedy znamená, že sa snažíte veci urýchliť a prekročíte hranicu. On však bol v tíme opäť rozdielovým hráčom. Tvrdo makal, dal do toho všetko a ja som za neho veľmi šťastný," pochválil zverenca tréner Barcelony Xavi Hernandez.



Kouč Kataláncov vyjadril spokojnosť aj s hrou celého mužstva. "Tím má charakter. Hrali sme veľmi dobre, možno najlepšie v celej sezóne. Bol to kompletný výkon. Vyslali sme pozitívny signál a ukázali, aká by Barcelona mala byť."



Dvadsaťštyriročný Portugalčan prišiel do Atletica v roku 2019 za pre klub rekordných 126 miliónov eur. Do systému Diega Simeoneho však nezapadol. "Každý deň sa snažím robiť si svoju prácu, nepozerám sa, čo si myslia ostatní. Gól pre mňa znamenal výdych, najmä po udalostiach v lete," priznal Joao Felix.



Atletico malo šance vyrovnať, najväčšiu z priameho kopu bývalý Barcelončan Memphis Depay, no výborný zákrok predviedol brankár Iňaki Peňa. Ani Antoine Griezmann nedal gól bývalému zamestnávateľovi a nepodarilo sa mu to vo všetkých 14 dueloch v drese Atletica. "Súper odštartoval duel lepšie. Ukázal rozvahu pri hre s loptou. My sme sa následne zlepšili a mohli sme vyrovnať," zhodnotil duel Simeone.