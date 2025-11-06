Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Barcelone bude chýbať obranca Garcia, má zlomený nos

.
Na archívnej snímke z 26. októbra 2025 futbalista Realu Madrid Aurelien Tchouameni (vpravo) a hráč FC Barcelona Eric Garcia bojujú o loptu v šlagri 10. kola španielskej La Ligy Real Madrid - FC Barcelona v Madride. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Barcelona 6. novembra (TASR) - Španielsky futbalový obranca Eric Garcia má zlomený nos a nebude v najbližších zápasoch k dispozícii FC Barcelona. Po návrate do zostavy „blaugranas“ bude musieť nosiť na tvári ochrannú masku.

Dvadsaťštyriročný Garcia utrpel zranenie v stredajšom dueli Ligy majstrov na pôde belgického Club Bruggy (3:3), ktoré nedohral. Podľa agentúry AFP bude chýbať katalánskemu klubu minimálne vo víkendovom ligovom zápase proti Celte Vigo. Španielsky stopér je stabilný člen základnej zostavy FC Barcelona, ktorej patrí v tabuľke La Ligy momentálne druhé miesto s päťbodovým mankom na vedúci Real Madrid.
.

