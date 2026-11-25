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Barcelone bude proti Atleticu chýbať Lopez, dostal dvojzápasový trest
Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar dostal dvojzápasový dištanc za protesty voči štvrtému rozhodcovi počas nedeľňajšieho duelu s Villarrealom.
Autor TASR
Barcelona 25. novembra (TASR) - Futbalistom FC Barcelona bude v dôležitom decembrovom stretnutí španielskej La Ligy proti Atleticu Madrid chýbať Fermin Lopez. Dvadsaťtriročný ofenzívny stredopoliar dostal dvojzápasový dištanc za protesty voči štvrtému rozhodcovi počas nedeľňajšieho duelu s Villarrealom.
Španielsky reprezentant dostal červenú kartu, keď sedel na lavičke náhradníkov. Podľa zápisu rozhodcu ho vylúčili za to, že „vstal z lavičky, pristúpil tesne k štvrtému rozhodcovi a hlasno protestoval“. Zápis uvádza aj použitie vulgarizmu. Barcelona do 57. minúty prehrávala o dva góly, no napokon súboj otočila a zvíťazila 3:2.
Lopez pre trest vynechá nedeľný ligový zápas na trávniku Deportiva La Coruňa a stretnutie s Atleticom, ktoré je na programe 2. decembra. Madridský klub, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, je momentálne v tabuľke tretí a na vedúcich Kataláncov stráca päť bodov. Informácie priniesla agentúra AP.
Španielsky reprezentant dostal červenú kartu, keď sedel na lavičke náhradníkov. Podľa zápisu rozhodcu ho vylúčili za to, že „vstal z lavičky, pristúpil tesne k štvrtému rozhodcovi a hlasno protestoval“. Zápis uvádza aj použitie vulgarizmu. Barcelona do 57. minúty prehrávala o dva góly, no napokon súboj otočila a zvíťazila 3:2.
Lopez pre trest vynechá nedeľný ligový zápas na trávniku Deportiva La Coruňa a stretnutie s Atleticom, ktoré je na programe 2. decembra. Madridský klub, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, je momentálne v tabuľke tretí a na vedúcich Kataláncov stráca päť bodov. Informácie priniesla agentúra AP.