Barcelone hrozí zákaz štartu v Lige Majstrov pre porušenie pravidiel

Barcelona 22. decembra (TASR) - Španielskemu veľkoklubu FC Barcelona hrozí neúčasť v budúcom ročníku futbalovej Ligy majstrov. Dôvodom je porušenie finančných pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA).



Barcelona údajne nepresne informovala o svojom finančnom stave. V septembri zverejnila, že za uplynulé tri roky mala príjem 304 miliónov eur, no do tejto sumy zaradila aj zisk z predaja marketingových práv. Podľa pravidiel UEFA o finančnej vyrovnanosti sa však výdaje musia pokrývať ziskom z činnosti súvisiacou priamo s futbalom. Zákaz môže v závislosti od rozsahu porušenia pravidiel trvať až tri sezóny. Informáciu zverejnil nemecký Welt am Sonntag, klub a ani UEFA situáciu nekomentovali.