Barcelone sa podarilo zaregistrovať letné posily Garciu a Rashforda
Autor TASR
Madrid 16. augusta (TASR) - Futbalisti FC Barcelona sa už v úvod svojej cesty za obhajobou titulu v španielskej La Lige môžu spoľahnúť na dve letné posily. Vedeniu klubu sa krátko pred sobotným duelom s Mallorcou podarilo zaregistrovať španielskeho brankára Joana Garciu i anglického útočníka Marcusa Rashforda.
Obaja tak môžu figurovať v zápasovej nominácii trénera Hansiho Flicka na úvodný ligový duel. Pri striktných pravidlách La Ligy sa podarilo Garciu zaregistrovať na úkor konkurenta v bránke - Nemca Marca-Andreho ter Stegena. Toho čaká dlhodobá absencia po absolvovaní operácie chrbta a keďže je na listine zranených, Barca môže využiť 80 percent jeho platu pre iného hráča. Barcelona má na základe finančných pravidiel dlhodobý problém s registráciou nových hráčov, pripomenula agentúra DPA.
