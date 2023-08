Barcelone sa podarilo získať 120 miliónov eur za predaj platformy

Barcelona 11. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona v snahe zlepšiť svoju nepriaznivú finančnú situáciu predal 29,5-percentný podiel v platforme pre nové technológie. Získal tak 120 miliónov eur od obchodných partnerov z Nemecka a Holandska.



Tento príjem by mal prispieť k jednoduchšej registrácii posily z Manchestru City Ilkaya Gündogana i nových kontraktov doterajších hráčov Barcelony Ronalda Arauja a Sergiho Roberta. Katalánsky veľkoklub by mohol navyše ešte posilniť portugalský útočník Joao Felix, ktorý upadol v nemilosť v Atleticu Madrid. Objavili sa aj špekulácie, že by sa do tímu mohol vrátiť aj Neymar. Barcelona však potrebuje splniť podmienky finančnej fair play UEFA i španielskej La Ligy. Správu priniesla DPA.