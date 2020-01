Barcelonu aj Real potrápili v pohári treťoligisti

Barcelona 23. januára (TASR) - V bojoch o postup do osemfinále španielskeho pohára Copa del Rey mali nečakané problémy giganti FC Barcelona i Real Madrid. Katalánci si postup do ďalšieho kola vybojovali na pôde treťoligovej Ibize vďaka gólu z 94. minúty, hladký postup nečakal ani Real.



Na štadióne Estadi Municipal de Can Misses na Ibize bol futbalový sviatok, šesť a pol tisíc divákov hnalo svojich obľúbencov proti favoritov dopredu. V 9. minúte ich dostal do vytrženia Pep Caballe, keď prekonal brankára Neta. Ibiza si náskok udržiavala až do 72. minúty, potom vyrovnal Antoine Griezmann. Ten istý hráč napokon vo štvrtej minúte nadstaveného času rozhodol. Jordi Alba vyhral súboj na ľavej strane, potom prihral po čiare francúzskemu zakončovateľovi a ten z uhla prestrelil brankára. Griezmann si prebral loptu na hranici ofsajdu, domáci protestovali, no gól platil. Tréner Barcelony Quique Setien bol po zápase spokojný s výsledkom, no s hrou veľmi nie. "Bol by som rád, keby sme boli presnejší a hrali lepšie. Tento zápas ukázal, kde musíme odstrániť nedostatky. Na druhej strane zlepšiť sa dá vtedy, keď robíte veci zle," citovala ho agentúra AFP.



Aj Real skóroval v nadstavenom čase, ale na rozdiel od Barcelony mal v tom momente jednogólový náskok. V prvom polčase bol domáci tím Unionistas Salamanca aktívnejší, no jediný gól úvodného dejstva dal v 18. minúte Gareth Bale. Krídelník z Walesu predtým naposledy skóroval v drese Realu 1. septembra. V 53. minúte však z ihriska odišiel pre menšie zranenie. "Vytkol si členok, ale nemyslím si, že to bude vážne," uviedol na margo zraneného Walesana tréner Realu Zinedine Zidane.



V druhom polčase však Romero Morillo v 57. minúte vyrovnal. Zápas napokon hostia zvládli, keď si v 63. minúte po krkolomnom zakončení Jamesa Rodrigueza vrazil loptu do vlastnej siete Juan Gongora. V druhej minúte nadstaveného času napokon spečatil postup favorita striedajúci Brahim Diaz.



V zostave Realu ešte chýbal zranený útočník Karim Benzema, ktorý by však už mal byť k dispozícii na nedeľňajší ligový zápas vo Valladolide.