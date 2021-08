Bardet uspel po úniku v 14. etape Vuelty, Eiking si udržal post lídra

výsledky 14. etapy

(Don Benito - Pico Villuercas, 166 km):



1. Romain Bardet (Fr./Team DSM) 04:20:36 h,

2. Jesus Herrada (Šp./Cofidis),

3. Jay Vine (Aus./Alpecin-Fenix) obaja +44 s,

4. Tom Pidock (V.Brit/INEOS Grenadiers), +1:12 m,

5. Clément Champoussin (Fr./AG2R Citroën Team) +1:14,

6. Matthew Holmes (V. Brit./Lotto Soudal) +1:16,

7. Andrey Zeits (Kaz./Team BikeExchange) +1:19,

8. Kevin Geniets (Lux./Groupama-FDJ) +1:46,

9. Nicolas Prodhomme (Fr./AG2R Citroën Team) +2:04,

10. Jan Tratnik (Slov./Bahrain Victorious) +2:15



celkové poradie:

1. Odd Christian Eiking (Nór./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 55:03:17 h,

2. Guillaume Martin (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) +54 s,

3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:36 min,

4. Enric Mas (Šp./Movistar) +2:11,

5. Miguel Angel Lopez (Kol./Movistar) +3:04,

6. Jack Haig (Aus./Bahrain Victorious) +3:35,

7. Bernal +4:21,

8. Adam Yates (V.Brit./Ineos Grenadiers) +4:49,

9. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +4:59,

10. Felix Grossschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +5:31



Pico Villuercas 28. augusta (TASR) - Víťazom 14. etapy 76. ročníka cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa sa stal Francúz Romain Bardet z tímu DSN. V horskej etape skončil druhý Španiel Jesus Herrada z Cofidisu, tretí bol Austrálčan Jay Vine z Alpecinu. Červený dres pre celkového lídra pretekov si udržal Nór Odd Christian Eiking z tímu Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.Pelotón zamieril v sobotňajšej etape opäť do veľkých hôr. Celkovo museli cyklisti absolvovať takmer tritisícpäťsto výškových metrov, čím sa štrnásta etapa zaradila medzi najnáročnejšie previerky v itinerári 76. ročníka španielskej Grand Tour.Od úvodu sa snažili pretekári o úniky. Vpredu sa neskôr vytvorila početná skupina, celkovo sa do úniku dostalo 18 cyklistov zo 16 tímov. Utečenci si vytvorili náskok viac ako desať minút na 70. kilometri a z úniku sa napokon zrodil aj víťaz etapy.Bardet zaútočil na cieľovom kopci, keď svojich súperov nechal ďaleko za sebou. Eiking bránil líderskú pozíciu srdnato, a napokon stratil z náskoku len štyri sekundy. Druhé miesto v priebežnej klasifikácii naďalej okupuje Guillaume Martin, ale aj on dnes stratil zo svojho náskoku. Tretí zostal Slovinec Primož Roglič, ktorý naopak zopár sekúnd získal.V nedeľňajšej pätnástej etape čakajú pretekárov opäť náročné kopce, trať z Navalmoralu Mata do Barraca meria 197 kilometrov.