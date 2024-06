Bardet vyhral prvú etapu a získal žltý dres

výsledky 1. etapy (Florencia - Rimini, 206 km):



1. Romain Bardet (Fr./DMS-firmenich PostNL) 5:07:22 h, 2. Frank van den Broek (Hol./DSM-firmenich PostNL) rovnaký čas, 3. Wout van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) +5 s, 4. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 5. Maxim van Gils (Belg./Lotto-Dstny), 6. Alex Aranburu (Šp./Movistar), 7. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 8. Remco Evenepoel (Belg./Soudal-QuickStep), 9. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious), 10. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-EasyPost) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Bardet 5:07:12 h, 2. van den Broek +4 s, 3. van Aert +11, 4. Pogačar +15, 5. van Gils, 6. Aranburu, 7. Pedersen, 8. Evenepoel, 9. Bilbao, 10. Bettiol všetci rovnaký čas

Rimini 29. júna (TASR) - Francúzsky cyklista Romain Bardet zvíťazil v úvodnej etape 111. ročníka Tour de France a obliekol si slávny žltý dres. Tridsaťtriročný pretekár, pre ktorého je to posledná Tour v kariére, vyťažil so skvelej réžie stajne dsm-firmenich PostNL a do cieľa 206 km dlhej etapy z Florencie do Rimini prišiel po boku svojho tímového kolegu Franka van den Broeka. Špurt pelotónu vyhral Belgičan Wout van Aert (Visma - Lease a Bike).Tour odštartovala premiérovo v histórii v Taliansku. Organizátori si tak pripomenuli prvé talianske víťazstvo, ktoré dosiahol pred sto rokmi Ottavio Bottecchia. Úvodná etapa priniesla zaujímavú trasu so siedmimi stúpaniami 2. a 3. kategórie a dokopy až 3821 výškovými metrami, čo bola v teplotách medzi 30 až 35 stupňov Celzia naozaj náročná porcia. To však neznamenalo, že sa nezačne zostra a tak hneď po štarte prišlo k množstvu útokov. Po asi 20 km sa na čele sformovala silná sedmička Matej Mohorič, Ion Izagirre, Valentin Madouas, Clement Champoussin, Matteo Vercher, Sandy Dujardin a nováčik na Tour van den Broek. Čoskoro si vypracovali dvojminútový náskok a medzi nimi a pelotónom išli ešte Jonas Abrahamsen s Ryanom Gibbonsom, ktorí sa chceli dolepiť do úniku. Podarilo sa im to ešte pred vrcholom úvodného stúpania na Colle Tre Fagi, na ktorom začal zaostávať Mark Cavendish a na chvost štartového poľa za ním museli prísť až štyria tímoví kolegovia. Rekordér v počte etapových víťazstiev na Tour (34 s Merckxom) očividne nebol v poriadku a na bicykli dokonca vracal. Pre zdravotné problémy musel odstúpiť ďalší jazdec Astany Michele Gazzoli, debutant na Grand Tours.To všetko sa odohralo ešte v prvej tretine etapy. Asi 140 km pred cieľom mali pretekári v úniku náskok päť minút, čo chceli znížiť jazdci EF Education First, ktorí zvýšili tempo. To bola zlá správa pre Astanu, no z balíka postupne na ďalších kopcoch odpadávali aj ďalší šprintéri ako Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen či Fernando Gaviria. Rozdelil sa aj únik, z ktorého vypadli Champoussin, Vercher a Dujardin. Na čele tak zostala iba šestica, ktorá mala 80 km pred cieľom náskok necelých päť minút na pelotón, šprintéri strácali približne osem a skupina Astany s Cavendishom až pätnásť.Na štvrtom kopci Côte de Barbotto (2. kat., 5,9 km, 7,6%) sa výrazne zvýšila rýchlosť pelotónu zásluhou pretekárov SAE Team Emirates. Ich tempu nestačil francúzsky vrchár David Gaudu, či ašpiranti na sobotňajšie etapové víťazstvo Magnus Cort, Michael Matthews i Mathieu van der Poel. Do konca etapy zostávalo ešte 70 km. Náskok úniku klesol pod dve minúty a vypadol z neho Izagirre. Na piatom stúpaní Côte de San Leo (2. kat., 4,8 km, 7,6%) zaútočil z poriadne okresaného balíka Bardet a rýchlo sa dostal na vrchol, k čomu mu pomohol aj tímový kolega z DSM van den Broek z pôvodného úniku. V zjazde dobehli Madouasa s Abrahamsenom a mali vyše minútový náskok na balík. Cavendish bojoval so sebou aj s časom a strácal už 22 minút.Do cieľa to bolo ešte 40 km s poslednými dvoma stúpaniami 3. kategórie, po ktorých nasledoval dlhý zjazd zo San Marína a rovina v Rimini. Na predposlednom kopci zostali už len dvaja jazdci DSM, za nimi z pelotónu vyštartoval ešte Ben Healy (EF Education). Vedúca dvojica však preklenula vrchol posledného kopca s náskokom minútu a pol a necelé dve minúty pred hlavným balíkom. Po zjazde 15 km pred cieľom klesol na 1:20 min, no stále mali dobrú šancu dotiahnuť únik do víťazného konca. Bolo to však nesmierne ťažké, keď si do záverečných dvoch km priniesli len 15 sekúnd. Mladík van den Broek však po celodennom úniku predviedol skvelý výkon, svojho skúseného kolegu dotiahol až na cieľovú pásku a doprial mu možno posledné víťazstvo na Tour i žltý dres. Pelotón prešiel cieľom len päť sekúnd za nimi a špurt vyhral van Aert, hneď za ním bol Pogačar.V nedeľu je na programe 200 km dlhá klasikárska trasa z Cesenatica do Bologne so šiestimi krátkymi, no prudkými stúpaniami.