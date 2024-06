Rím 12. júna (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Nicolo Barella predĺžil zmluvu s Interom Miláno až do roku 2029. Úradujúci taliansky šampión informoval o novom kontrakte s 27-ročným stredopoliarom na svojej oficiálnej stránke.



"Nikdy som nepochyboval o tom, že tu chcem zostať. Verím tomuto projektu a zmluvu som chcel podpísať ešte pred európskym šampionátom," uviedol majster Európy z roku 2020, ktorý figuruje aj v kádri na blížiace sa EURO v Nemecku.



Barella vynechal pred ME dva prípravné zápasy proti Turecku a Bosne a Hercegovine pre svalové zranenie. V sobotu proti Albánsku by však už mal byť k dispozícii, Taliani odohrajú v skupine ešte zápasy so Španielskom a Chorvátskom.



Do milánskeho Interu prišiel v roku 2019 z Cagliari a na konte má dva majstrovské tituly v Serii A a dva triumfy v Talianskom pohári, pripomenula agentúra AFP.