Bariš posilnil Skalicu: Vrátil som sa do známeho prostredia

Skalica 19. júna (TASR) - Novou posilou futbalistov MFK Skalica sa stal slovenský stredopoliar Damián Bariš. S účastníkom najvyššej slovenskej súťaže podpísal ročnú zmluvu s ročnou opciou.



Tridsaťročný defenzívny stredopoliar je odchovancom AS Trenčín, neskôr pôsobil v Novom Meste nad Váhom, Skalici, Zlatých Moravciach, Brne a Podbrezovej, odkiaľ sa pred dvoma rokmi vrátil späť do materského klubu. Skalické farby obliekal v sezóne 2015/2016, ktorá bola zároveň aj ligovou.



„Vrátil som sa do známeho prostredia, aj keď sa odvtedy zmenila celá kabína. Napriek tomu som tu našiel známe tváre, bývalého skalického spoluhráča Igora Šefčíka, ktorý je v klube aktuálne manažérom mládeže. Rovnako tu pôsobil aj masér Martin Fila, či terajší generálny manažér Lukáš Varga,“ povedal Bariš pre klubový web Skalice. V zeleno-bielych farbách bude nosiť dres s číslom 27.



Stredopoliar sa vyjadril aj prečo si vybral Skalicu: „Jedným z dôvodov je to, že som v tomto klube už v minulosti pôsobil. Prvá komunikácia prebehla s agentom, neskôr som bol v kontakte priamo s trénerom Davidom Oulehlom, ktorý o mňa prejavil záujem, čo bolo rozhodujúce. Skalica podávala v minulej sezóne dobré výkony, vydarila sa jej najmä jarná časť a do posledného kola bojovala o 7. miesto, čo ma presvedčilo, že tento klub je pre mňa dobrým rozhodnutím.“