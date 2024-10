Barkov má zranenie v dolnej časti tela, Floride nepomôže 2 až 3 týždne

Miami 13. októbra (TASR) - Fínskeho hokejistu Aleksandra Barkova z Floridy Panthers v NHL vyradilo z hry zranenie v dolnej časti tela na približne 2-3 týždne. Dvadsaťdeväťročný center nedohral piatkový zápas s Ottawou Senators po tom, čo v súboji o puk s Timom Stutzlom narazil do mantinelu.



Barkov pri odchode z ľadu vôbec nezaťažil pravú nohu. Tréner Paul Maurice však verí, že sa kapitán "panterov" stihne vrátiť do akcie ešte pred zápasmi proti Dallasu Stars v rámci NHL Global Series 2024 Finland presented by Fastenal, ktoré sa uskutočnia 1. - 2. novembra.



"Myslíme si, že jeho rekonvalescencia potrvá približne 2-3 týždne. Je to silný hráč a táto nútená prestávka prišla v správnom čase. Veríme, že sa stihne vrátiť ešte pred Global Series vo Fínsku," uviedol Maurice podľa portálu nhl.com.



Barkov sa stal v minulej sezóne s 22 bodmi v 24 zápasoch play off o Stanleyho pohár najproduktívnejším hráčom tímu a výrazne sa podieľal na historickom zisku pohára. V prvej formácii ho v nedeľnom zápase s Buffalom Sabres nahradil Anton Lundell, ktorý sa posunul do stredu k Eetu Luostarinenovi a Samovi Reinhartovi. "Kedykoľvek Barkov vypadne z našej zostavy, dáme túto formáciu opäť dokopy," dodal Maurice.