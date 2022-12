Barkov s rekordmi, Gagner odohral 1000. zápas

New York 30. decembra (TASR) - Fínsky hokejista Aleksander Barkov zaznamenal v NHL hetrik pri triumfe Floridy nad Montrealom 7:2. Dvadsaťsedemročný útočník ho dal za 15:22 minúty duelu a bol najrýchlejší v klubovej histórii. Druhý presný zásah bol počas presilovej hry a so 67 gólmi je lídrom v tejto štatistike v tíme Panthers. Útočník Winnipegu Sam Gagner odohral 1000. zápas v profilige proti Vancouveru.



Barkov sa stal šiestym hráčom, ktorý strelil tri góly v jednej tretine a len druhým hokejistom s toľkými presnými zásahmi v prvej časti. Napodobnil tak Stevena Reinprechta (30. októbra 2009). "Je to jednoduchšie, keď hráte s naozaj dobrými hráčmi a prihrajú vám do šance. Bol som draftovaný touto organizáciou a som tu od prvého dňa. Toto je miesto, kde chcem byť, takže pre mňa veľa znamená byť na akomkoľvek zozname rekordov. Som poctený," povedal Barkov pre oficiálnu klubovú stránku po prekonaní Scotta Mellanbyho.



Jeho výkon vyzdvihol aj tréner Paul Maurice: "On dokáže zmeniť celú hru. Dosiahol päť bodov, no stále to nie je z jeho strany všetko. Dokáže zvládnuť dôležité vhadzovania počas oslabení alebo presilových hier a pomôcť tímu." Barkov nastúpil po troch zápasoch, keď nehral pre zranenie v dolnej časti tela, no po stretnutí ho vyhlásili za prvú hviezdu duelu. Kvalitu fínskeho útočníka uznal aj obranca Arber Xhekaj z Montrealu, ktorý mal v zápase bilanciu 1+1: "Patrí k najlepším hráčom v lige a ak mu dáte priestor a čas, dokáže to využiť."



Tridsaťtriročného útočníka Gagnera ocenili Jets pre domácim stretnutím proti Canucks (4:2). Kanaďan pôsobil počas 16 sezón v profilige v tímoch Edmonton Oilers, Arizona Coyotes, Philadelphia Flyers, Columbus Blue Jackets, Vancouver a Detroit Red Wings. Spolu získal 516 bodov za 190 gólov a 326 asistencií.