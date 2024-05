Barkov získal druhýkrát Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka

New York 19. mája (TASR) - Aleksander Barkov z Floridy Panthers získal druhýkrát v kariére Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka zámorskej hokejovej NHL. O držiteľovi ceny rozhodli hlasovaním členovia Asociácie profesionálnych hokejových novinárov, ďalší finalisti boli Auston Matthews z Toronta a Jordan Staal z Caroliny.



Barkov bol druhý najvyťaženejší útočník Panthers, v základnej časti odohral v priemere 19:38 min na zápas, z toho takmer dve minúty v oslabeniach. Na buly mal úspešnosť 57,3 percenta, v tíme bol najlepší v počte získaných pukov (61) a štvrtý najlepší v počte zblokovaných striel (50). V 73 zápasoch základnej časti nazbieral 80 kanadských (23+57) a 33 plusových bodov. Floride pomohol zakončiť dlhodobú časť sezóny s najnižším priemerom inkasovaných gólov na zápas (2,41), čo je aj rekord v histórii klubu. Panthers sa v play off dostali už do konferenčného finále, kde sa stretnú s NY Rangers.



"Vďačím za to aj tímu. Máme veľmi dobré systémy a v prvom rade myslíme na kvalitnú defenzívu. A potom, samozrejme, chceme čo najviac hrať s pukom v útočnom pásme. Útok je zvyčajne najlepšia obrana," zdôraznil 28-ročný Barkov.



Fínsky center sa medzi trojicu finalistov na zisk Selke Trophy dostal tretíkrát za uplynulé štyri roky, v roku 2021 sa stal jej držiteľom. Vlani získal Selke Trophy center Bostonu Patrice Bergeron, rekordný šesťnásobný víťaz ceny ukončil kariéru po sezóne 2022/2023. Informoval o tom oficiálny web zámorskej profiligy.