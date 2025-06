Barkov získal Selke i King Clancy Trophy: Cítim sa naozaj poctený

New York 2. júna (TASR) - Aleksander Barkov z Floridy Panthers získal tretíkrát v kariére Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka zámorskej hokejovej NHL. O držiteľovi ceny rozhodli hlasovaním členovia Asociácie profesionálnych hokejových novinárov. Dvadsaťdeväťročný fínsky útočník a kapitán „panterov“ získal aj King Clancy Memorial Trophy pre hráča, v ktorého osobe sa najlepšie spájajú hráčske a ľudské kvality.



Barkova prekvapili s oceneniami v tréningovom zariadení Panthers vo Fort Lauderdale deti z detskej nemocnice Joea DiMaggia, ktorá sa nachádza v Hollywoode na Floride. „Ďakujeme, že ste vyhrali všetky tie zápasy. Som na vás všetkých veľmi hrdý a chceli by sme Barkovovi odovzdať darček," uviedol ich hovorca Caden. Potom deti Barkovovi odovzdali King Clancy Trophy. „Vďaka, chalani. Viem, že v týchto dňoch nemám veľa času zájsť za vami do nemocnice, takže sme naozaj radi, že ste vy prišli za mnou. Tešíme sa, že vám takto môžeme urobiť radosť.“ Tesne po tom sa na stolíku objavila aj Selke Trophy. Fínsky center dostal cenu pre najlepšie brániaceho útočníka druhýkrát za sebou a tretíkrát za uplynulých päť rokov. „Veľké prekvapenie. Toto som vôbec nečakal. Keď priniesli ďalšiu trofej, tak ma to dojalo. Cítim sa naozaj poctený,“ uviedol Barkov podľa nhl.com.



Kapitán Floridy, ktorý nosí na drese číslo 16, daruje za každý svoj gól detskej nemocnici 1600 dolárov a za každú asistenciu polovicu. Celková suma od roku 2019 dosiahla 420.000 dolárov. Nemocnici každú sezónu venuje aj právo na skybox v Amerant Bank Arene, ktorý potom na zápasy Panthers navštevujú deti s ich rodinami, lekármi a sestrami. „Jednu vec viem určite. Ak znova vyhráme Stanleyho pohár, tak ho určite prinesiem do Joe DiMaggiovej detskej nemocnice," dodal. Na druhom mieste v hlasovaní o Selke Trophy skončil jeho spoluhráč Sam Reinhart, tretí bol center Anthony Cirelli z Tampy Bay Lightning.