Barmoša mrzí menšie zastúpenie športu v spoločnosti,ocenil domáce ME21

Bratislava 19. decembra (TASR) - Bývalého hráča a trénera Jozefa Barmoša mrzí menšie zastúpenie futbalu a športu celkovo v spoločnosti. Niekdajší obranca získal v roku 1980 bronz na ME v Taliansku a veľkú väčšinu kariéry strávil v Interi Bratislava. Ako niekdajšieho trénera reprezentácie do 21 rokov ho však teší organizácia budúcoročných ME práve na Slovensku.



Júnový kontinentálny šampionát 21-ročných bude pre Slovensko najväčším futbalovým podujatím v histórii. Zúčastní sa na ňom celkovo 16 krajín a domáci si zmerajú v A-skupine sily so Španielskom, Talianskom a Rumunskom. "Dvadsaťjednotka" sa predstaví na tomto podujatí tretí raz v histórii a prvýkrát po ôsmich rokoch. "Teším sa, že sme sa stali hostiteľskou krajinou, pretože každý jeden takýto šampionát dáva tunajšiemu futbalu nejaký impulz. Príchod iných federácií a tímov môže akcelerovať celý tento proces," uviedol Barmoš pre TASR na utorkovom stretnutí jubilantov v Sieni slávy slovenského futbalu. Zdôraznil aj všeobecnú dôležitosť športu: "Naša spoločnosť by si naozaj mohla uvedomiť, že šport a futbal obzvlášť musí zostať súčasťou nášho každodenného života. Nie som nadšený, že v školách ubudli hodiny telesnej výchovy. Digitálny šport to nikdy nenahradí. Rodiny by mali svoje deti podporovať k aktívnemu pohybu a životu."



V rámci tejto témy sa ako bývalý obranca a tréner zastavil aj pri defenzíve slovenskej reprezentácie. Jej súčasťou je kapitán Milan Škriniar z Paríža Saint-Germain, stopér Denis Vavro, ktorý pôsobí na hosťovaní v bundesligovom Wolfsburgu i Dávid Hancko. Ten je pevným základom zostavy Feyenoordu Rotterdam a jeho budúcnosť je spájaná s ešte väčšími klubmi. Kritická je pravá strana obrany, kde operuje 38-ročný Peter Pekarík a jeho nástupca na tomto poste je zatiaľ otázny. "Petra Pekaríka som mal osobne na starosti v 'dvadsiatke' i 'dvadsaťjednotke', odviedol nádhernú kariéru. Treba ale otvorene povedať, že jej záver sa už blíži asi neodvratne. Osobne si myslím, že jeho hráčka typológia sa nachádza aj v kádri pána trénera Francesca Calzonu a on riešenie nájde," zhodnotil Barmoš, ktorý trénoval 21-ročných v rokoch 1997-1998 i 2007 až 2008. Počas Pekaríkovej absencie v záverečných dvoch zápasoch skupinovej fázy Ligy národov ho nahradil 32-ročný Norbert Gyömbér, ktorý pôsobí v saudskoarabskom Al Kholood. "Podstatné je, aby adepti na túto pozíciu išli v prestupovom okne do tímov, kde budú hrávať. Náhradník z lavičky je asi ťažko perspektívny do reprezentačného 'áčka'. Sledujem zahraničné tímy, kde pôsobia naši hráči. Určite musíme mať radosť z toho, aký progres robia Hancko a ďalší. Myslím si však, že odvaha trénerovi nechýba a on tie vhodné typy nájde," dodal Barmoš pre TASR.