Barnáš a Nováček v tímovej kombinácii juniorov na MS 17.

Na snímke lyžiar Adam Nováček. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Za víťaznou francúzskou dvojicou Victor Haghighat a Nash Huot-Marchand zaostali v súčte super-G a slalomového kola o 1,22 sekundy.

Narvik 9. marca (TASR) - Slovenskí reprezentanti Andrej Barnáš a Adam Nováček obsadili v pondelkovej tímovej kombinácii juniorov na MSJ v alpskom lyžovaní v nórskom Narviku 17. miesto. Za víťaznou francúzskou dvojicou Victor Haghighat a Nash Huot-Marchand zaostali v súčte super-G a slalomového kola o 1,22 sekundy.

Barnáš zašiel v superobrovskom slalome 18. čas, Nováček potom dokázal trinástou najlepšou jazdou v slalome posunúť slovenský tím celkovo ešte o jednu pozíciu. Striebro získali Američania Aksel Lindenmeyr a Jevin Palmquist, pódium doplnili domáci Sebastian Espen Bengston a Rasmus Bakkevig.



MSJ v alpskom lyžovaní v Narviku

tímová kombinácia juniori: 1. Victor Haghighat, Nash Huot-Marchand (Fr.) 1:17,26 min., 2. Aksel Lindenmeyr, Jevin Palmquist (USA) +0,17 s, 3. Sebastian Espen Bengston, Rasmus Bakkevig (Nór.) +0,21, ..., 17. Andrej BARNÁŠ, Adam NOVÁČEK (SR) +1,22
.

