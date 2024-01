Barnáš skončil 6. v obrovskom slalome, biatlonistov diskvalifikovali

výsledky:



BIATLON



Miešané štafety 4x6 km: 1. Taliansko 1:15:12,4, 2. Francúzsko +1:13,0, 3. Česko +3:11,0, ... Slovensko (Michaela Straková, Alžbeta Garguláková, Markus Sklenárik, Michal Adamov) diskvalifikované.







AKROBATICKÉ LYŽOVANIE



Skikros – miešané tímy: 1. Švédsko II, 2. USA I, 3. Švajčiarsko II, ... 17. Slovensko (Hugo Rybár, Sofia Moricová) – nepostúpili do štvrťfinále.







ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE



Chlapci – obrovský slalom: 1: Nash Huot-Marchand (Fr.) 1:34,37, 2. Zak Carrick-Smith (V. Brit.) +0,93, 3. Florian Neumayer (Rak.) +1,00, ... 6. Andrej Barnáš +2,34, 27. Daniel Palič (obaja SR) +6,71.

Kangwon 24. januára (TASR) - Slovenský lyžiar Andrej Barnáš dosiahol na IV. zimných olympijských hrách mládeže v juhokórejskom Kangwone ďalší kvalitný výsledok. Po bronze v super-G a piatom mieste v kombinácii skončil v stredajšom obrovskom slalome na šiestej priečke. Biatlonisti dobehli v miešaných pretekoch štafiet na 4x6 km na piatej pozícii, no po pretekoch sa dozvedeli, že sú diskvalifikovaní. Informoval o tom portál olympic.sk.Barnáš potvrdil, že mu trate i sneh v lyžiarskom stredisku Jeongseon High 1 vyhovujú. Aj v tretích pretekoch na ZOHM sa dostal medzi najlepšiu desiatku. V prvom kole mal štartové číslo 26. Na rozbitej trati s prevýšením 272 m ho čakalo 34 bránok, v cieli mal stratu 1,74 sekundy na Švéda Liama Liljenborga, ktorý naplno využil štartové číslo jeden. Pred Barnášom boli pretekári, ktorí štartovali maximálne s číslom 16. Po svojej druhej jazde na zjazdovke Apollo 6 sa Popradčan, ktorého pripravuje Patrik Roth, usadil na prvom mieste výsledkovej listiny a čakal, ako to pôjde ďalším jedenástim súperom. Napokon ho predstihli len piati. Barnáš v konečnom súčte stratil na víťazného Francúza Nasha Huota-Marchanda 2,34 sekundy. V konkurencii 79 pretekárov zo 60 krajín skončil druhý slovenský zástupca Daniel Palič na 27. pozícii.V areáli Alpensia v Pjongčangu vyvrcholili súťaže biatlonistov záverečnými štafetami. Slovenskú rozbehla Michaela Straková, ktorá odovzdala Alžbete Gargulákovej na 9. priečke. Druhá členka tímu vytiahla Slovensko po rýchlej streľbe na 4. pozíciu. Na nej ju dlho držali aj Markus Sklenárik s Michalom Adamovom, ten však neodrazil nápor finišujúceho Nóra. Slováci sa v cieli tešili z kvalitného umiestnenia, keď obsadili piate miesto, no rozhodcovská jury ich diskvalifikovala. Garguláková vyšla zo strelnice na okruh zlým koridorom a neprešla okolo časomeru pre medzičas. Rovnakého priestupku sa dopustili aj Švajčiari. ",“ povedal tréner a vedúci biatlonového tímu Branko Michalech pre web olympic.sk. Biatlonový areál Alpensia priniesol Slovákom jednu bronzovú radosť zásluhou Sklenárika a dve desiate miesta (Adamov a Straková).V lyžiarskom stredisku Hoengseong Welli Hilli Park nepostúpili v súťaži miešaných tímov v akrobatickom lyžovaní v skikrose Slováci Hugo Rybár a Sofia Moricová z rozjazdy do štvrťfinále medzi 16 najlepších. Vo svojej jazde obsadili 4. priečku za oboma českými tímami a Kanaďanmi.