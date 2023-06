Barnes bude pokračovať v Sacramente, s tímom podpísal novú zmluvu

New York 30. júna (TASR) - Basketbalista Harrison Barnes zo Sacramenta Kings vo štvrtok súhlasil s trojročným kontraktom na 54 miliónov dolárov. Informovala o tom agentúra AP, tímy zatiaľ dohodu neoznámili.



Obe strany sa dohodli deň pred začiatkom otvorenia trhu s voľnými hráčmi. Barnes začne v drese Kings svoju šiestu sezónu. V uplynulej sa tím dostal do play off po prvý raz od roku 2006.