Barnettová upozornila na diskomfort hráčok v bielom oblečení

Wimbledon 3. júla (TASR) - Britka Alicia Barnettová upriamila vo Wimbledone pozornosť na tabuizovanú tému menštruácie tenistiek. Podľa 28-ročnej deblovej špecialistky by podujatie mohlo upustiť od niektorých tradícií, keďže nastupovať počas "svojich dní" v bielom oblečení nepridáva hráčkam na komforte.



Barnettová zažíva debut na grandslamovom turnaji, v ženskej štvorhre prehrala spoločne s Oliviou Nichollsovou v 2. kole a v rovnakej fáze mixu sa po boku krajana Jonnyho O´Maru predstaví proti americko-britskej dvojici Venus Williamsová, Jamie Murray. "Počas prvých dní predkvalifikácie som mala naozaj silnú menštruáciu. Bola som z toho trocha vystresovaná. Myslím si, že niektoré tradície by sa mohli zmeniť, som veľká zástankyňa práv žien. Úžasné je už to, že o tom hovoríme. Osobne mám tradíciu bieleho oblečenia veľmi rada a neobávam sa, že by sme to nezvládli. Len mať svoj cyklus na okruhu je samo o sebe náročné. My dievčatá sme však v tomto veľmi silné. Biele oblečenie vo Wimbledone je skutočná klasika, pre niektoré hráčky je to ťažké, ale som na to zvyknutá," citovala Barnettovú agentúra DPA.



Britka povedala, že tenistkám by pomohlo aj viac tréningových metód, ktoré by boli zamerané na ich potreby: "Ovplyvňuje to vašu schopnosť hrať. Vaše telo je slabšie, vaše šľachy sú slabšie, niekedy sa cítite oveľa unavenejšia, niekedy máte problém s koordináciou. Potom je náročné motivovať sa, chcete hrať na svetovej úrovni, no ťažko to ide, keď s vami pracujú hormóny a cítite sa opuchnutá a unavená. Prečo by sme sa mali hanbiť hovoriť o tom? Muži sa nehanbia hovoriť o veľa veciach."