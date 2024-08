Bratislava 30. augusta (TASR) - Peter Barnišin bude aj naďalej tréner slovenskej reprezentácie v malom futbale. S Výkonným výborom zväzu sa dohodol na predĺžení zmluvy na dva roky s prípadnou opciou. Na postoch pokračujú aj jeho doterajší asistenti Vladimír Voroňák a Peter Ganczner.



Tridsaťsedemročný kouč vedie tím od januára tohto roka. Slovákov priviedol k triumfu na májových domácich EMF Nations Games v Galante. Na júnových ME v Sarajeve sa prebojoval s mužstvom do osemfinále. Najbližším vrcholom pre reprezentantov Slovenska bude svetový šampionát v Baku, ktorý odštartuje 21. mája 2025.



"Som veľmi rád, že sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Chcel by som sa poďakovať prezidentovi a Výkonnému výboru SZMF za dôveru, ktorú do nás vkladajú. V celom realizačnom tíme cítim obrovské odhodlanie dosiahnuť so slovenským národným tímom úspech. Som si istý, že nadviažeme na prácu, ktorú sme pri tíme započali od obdobia nášho nástupu k reprezentácii. Malý futbal sa na Slovensku teší veľkej popularite a som rád, že toho môžem byť súčasťou," uviedol Barnišin pre portál malyfutbal.sk.