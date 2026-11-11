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Barrenetxea bude chýbať San Sebastianu niekoľko mesiacov
Barrenetxea vypadol aj z nominácie španielskeho národného tímu na záverečné dva zápasy v A-divízii Ligy národov proti Česku a Anglicku.
Autor TASR
Barcelona 11. novembra (TASR) - Španielsky futbalista Ander Barrenetxea bude chýbať Realu Sociedad San Sebastian niekoľko mesiacov. Reprezentačný krídelník utrpel vážne zranenie zadného stehenného svalu a bude sa musieť podrobiť operácii. Informovala o tom agentúra AFP.
Barrenetxea vypadol aj z nominácie španielskeho národného tímu na záverečné dva zápasy v A-divízii Ligy národov proti Česku a Anglicku. Vo výbere trénera Luisa de La Fuenteho ho nahradil Jorge de Frutos z Raya Vallecano. San Sebastian je v tabuľke najvyššej španielskej súťaže piaty a účinkuje aj v Európskej lige.
Barrenetxea vypadol aj z nominácie španielskeho národného tímu na záverečné dva zápasy v A-divízii Ligy národov proti Česku a Anglicku. Vo výbere trénera Luisa de La Fuenteho ho nahradil Jorge de Frutos z Raya Vallecano. San Sebastian je v tabuľke najvyššej španielskej súťaže piaty a účinkuje aj v Európskej lige.