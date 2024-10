Barseghjan je podľa Weissa najlepší v lige, chválil aj Takáča

Trnava 20. októbra (TASR) - Po najväčšom slovenskom futbalovom derby sa teší bratislavský Slovan, ktorý vyhral v 11. kole Niké ligy na trávniku Spartaka Trnava 1:0. Vo vyrovnanom zápase rozhodol gól Tigrana Barseghjana zo 69. minúty, ktorý padol po výstavne zvládnutej kombinačnej akcii "belasých".



Trnavčania zvolili stratégiu náročného futbalu, keď belasých od úvodu zápasu vysoko napádali, išli dôrazne do súbojov a v prvom polčase mali jemne opticky navrch. Dve gólové šance mal Kelvin Ofori, na opačnej strane sa do dobrých pozícií dostali David Strelec a Tigran Barseghjan. Zlom nastal po zmene strán, keď hostia získali väčšie držanie lopty. "Keď hráme na riziko vo vysokom pressingu, nemalo by sa stať, že zo stojatej lopty nepokryjeme dostatočne hráča súpera pri prvej nakopnutej lopte. Strelec loptu uhral spätnou prihrávkou a potom sa už nabaľovala ďalšia kombinácia,“ analyzoval rozhodujúcu situáciu tréner Spartaka Michal Gašparík. "Nechceli sme nechať Slovan kombinovať, hrali sme preto vysoko a na riziko, zostávali sme vzadu s troma hráčmi, otvárali sme jednu stranu. Chceli sme byť aktívni, stále nás to veľa síl, prvý polčas sa hral vo vysokej intenzite. Slovan si po obrátke nepodstatným obohrávaním vo svojej zóne získal istotu na kopačky, ale ani to nebolo rozhodujúce. Rozhýbali to ich striedania, na čo sme sa chystali aj cez polčas. Rozhodla jedna situácia a nie ťažká. Keď sme vo vysokom pressingu, rozohrávku zo stojatej lopty by sme mohli vyriešiť. Nezaslúžili sme si prehrať v tomto derby, hlavne za prvý polčas," konštatoval trnavský kouč.



"Tigran má minúty, kedy rozhoduje o bodoch, nebolo to prvýkrát. Momentálne je najlepší hráč ligy aj podľa štatistík, mohol by byť ešte lepší, keby viac trénoval, ale to vyplýva z jeho mentality," vravel na margo Barseghajna tréner Slovana Vladimír Weiss. K témam derby patril aj výkon brankára Dominika Takáča. Pred sezónou prestúpil do Slovana práve z trnavského Spartaka. Odchod k rivalovi mu trnavskí fanúšikovia nevedia odpustiť a počas duelu mu to dávali tvrdo najavo. Takáč napriek tomu svoju úlohu na ihrisku zvládol a udržal si čisté konto. "Dominik chytal vynikajúco, pre nás je obrovským prínosom. Bez dobrého brankára nemáte šancu na titul a Ligu majstrov. Tak som to mal aj za mojej éry v Petržalke s Jurajom Čobejom. Dominik je dnes dominantný muž v našej bránke, chytá fantasticky, dobre trénuje, výborne zapadol. Trnava ho stratila, my sme ho získali, prehovárali sme ho mesiac a pol, každý deň som mu volal, už som ho otravoval. Sníval o zahraničí, ale nakoniec sme ho zlomili. Nie peniazmi ale víziou, že snívame o Lige majstrov, prijal ju a napokon nám ju vychytal. Zaslúžili sa o to samozrejme všetci hráči a celý klub. Bez dobrého brankára ale nemáte šancu a dnes je v mojich očiach najlepší brankár v lige, pre nás je momentálne nenahraditeľný," zložil poklonu odchovancovi trnavského futbalu a rodákovi z Galanty tréner Weiss.



Medzi hráčmi boli po stretnutí protichodné emócie. Trnavčania schádzali z ihriska smutní, hostia s úsmevom na tvári. "Z prvého polčasu sme mali dobrý pocit aj cez prestávku v šatni. Chceli sme udržať vysokú intenzitu a stále ich napádať. Ale v druhom polčase nám to už úplne nešlo, otvárali to tam po ich ľavej strane, vedeli sme, v čom sú silní, že prechodové fázy majú kvalitné, keď sa rozbehnú, ťažko sa ich chytá. Škoda, gólovú situáciu sme mohli vyriešiť lepšie. Aj my 'streďáci' sme mohli očakávať spätnú prihrávku, škoda, že tam nik nebol a neodkopol to,“ pridal pohľad na stretnutie stredopoliar Spartaka Roman Procházka.



Tréneri aj aktéri na trávniku si pochvaľovali búrlivú atmosféru, v hľadisku bolo vyše 13500 divákov, z toho asi tisícka fanúšikov Slovana. "Trnava dobre vstúpila do zápasu, bojovala, bola agresívna, skúšali sme sa presadiť našou kvalitou. Strelili sme gól po peknej akcii, ktorú sme vystavali od nášho brankára. Som šťastný, že sme vyhrali. Vždy to je výnimočné, ak uspejete v derby. Špeciálne pre fanúšikov. V Trnave sú zápasy vždy veľmi ťažké. Výhru sme potrebovali, mali sme dva náročné týždne, teraz sme späť, chceme byť číslo jeden a na to potrebujeme víťaziť," zhodnotil stopér Slovana Guram Kašia.



Spartak Trnava v ďalšom kole cestuje na pôdu Trenčína (27.10. o 15:30), Slovan čaká už v utorok duel Ligy majstrov v Girone (22.10. o 21:00), stretnutie najbližšieho ligového kola s Komárnom má odložené na december pre rekonštrukciu trávnika na Tehelnom poli. V sobotu 26. októbra o 13:30 však bude hrať súboj Slovnaft Cup-u v Spišskej Novej Vsi.