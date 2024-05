Barseghjan sa stal najlepším hráčom Niké ligy v ankete ÚFP

Bratislava 13. mája (TASR) - Armén Tigran Barseghjan sa stal podľa futbalistov pôsobiacich v kluboch Niké ligy najlepším hráčom končiaceho sa ročníka najvyššej slovenskej súťaže. Krídelník bratislavského Slovana vystriedal na tróne svojho klubového spoluhráča Vladimíra Weissa mladšieho.



"Únia futbalových profesionálov v priebehu apríla a mája zorganizovala 2. ročník hlasovania hráčov Niké ligy. Vyberali si v ňom najlepšieho hráča a zostavu sezóny 2023/24. Svoj hlas odovzdalo 220 futbalistov zo všetkých 12 klubov Niké ligy," informovala ÚFP v tlačovej správe. Na druhom mieste skončil stredopoliar majstrovského Slovana Juraj Kucka, na treťom sa umiestnil Róbert Polievka z Dukly Banská Bystrica.



V najlepšej zostave má až päťnásobné zastúpenie Slovan: Milan Borjan, Guram Kašija, Tigran Barseghjan, Juraj Kucka a David Strelec. Spartak Trnava zastupujú Adrian Zeljkovič a Michal Ďuriš, DAC Dunajská Streda zase Yhoan Andzouana a Matej Trusa. Najlepšiu jedenástku dopĺňajú Marek Kristián Bartoš z Podbrezovej a Polievka.



Zástupcovia ÚFP odovzdajú oceneným pamätné plakety počas zápasov záverečného kola Niké ligy, ktoré je na programe v sobotu: "Veľmi ma teší, že sa do hlasovania zapojilo ešte viac hráčov ako v minulej sezóne. To len potvrdzuje, že toto ocenenie sa teší čoraz väčšej popularite. Je to uznanie od kolegov a zároveň rivalov, ocenenie od hráčov pre hráčov. Gratulujem víťazom," uviedol prezident hráčskej asociácie Ján Mucha.