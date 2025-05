Barseghjan sa stal najlepším hráčom sezóny

PREHĽAD OCENENÝCH:



Najlepší hráč: Tigran Barseghjan (ŠK Slovan Bratislava)



Najlepší tréner: Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava)



Najlepší strelec: Tigran Barseghjan (ŠK Slovan Bratislava) a David Strelec (ŠK Slovan Bratislava) – obaja 20 gólov



Cena fanúšika, osobnosť Niké ligy: Žiga Frelih (FC Spartak Trnava)



Objav sezóny: Mario Sauer (MŠK Žilina)



Cena fair play: FK Železiarne Podbrezová



Najlepší rozhodca: Ivan Kružliak



Najlepší asistent rozhodcu: Ján Pozor

TRIBÚNA SLÁVY:



Peter Dzúrik (in memoriam): v kategórii hráč



Dušan Radolský: v kategórii tréner



Juraj Obložinský: v kategórii osobnosť

JEDENÁSTKA SEZÓNY NIKÉ LIGY 2024/25



Brankár: Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava, 16 hlasov)



Obrana: Cesar Blackman (ŠK Slovan Bratislava, 23 hlasov), Kenan Bajrič (ŠK Slovan Bratislava, 21 hlasov), Tomáš Hubočan (MŠK Žilina, 17 hlasov), Yhoan Andzouana (FC DAC 1904 Dunajská Streda, 27 hlasov)



Stred poľa: Tigran Barseghjan (ŠK Slovan Bratislava, 38 hlasov), Adrian Zeljkovič (FC Spartak Trnava, 20 hlasov), Mario Sauer (MŠK Žilina, 15 hlasov), Ammar Ramadan (FC DAC 1904 Dunajská Streda, 18 hlasov)



Ofenzívny stredopoliar: Michal Faško (FC Košice, 20 hlasov)



Útočník: David Strelec (ŠK Slovan Bratislava, 36 hlasov)



Výsledky hlasovania (individuálne ocenenia):



Najlepší hráč:



1. Tigran Barseghjan (Slovan): 28 hlasov



2. David Strelec (Slovan): 8 hlasov



3. Tomáš Hubočan (Žilina) a Juraj Kucka (Slovan): obaja jeden hlas







Najlepší tréner:



1. Vladimír Weiss st. (Slovan): 28 hlasov



2. Roman Skuhravý (Košice): 3 hlasy



3. Michal Ščasný (Žilina), Branislav Fodrek (DAC 1904), Michal Gašparík (Spartak): všetci 2 hlasy







Objav sezóny:



1. Mario Sauer (Žilina): 8 hlasov



2. Hugo Pavek (Trenčín) a Nino Marcelli (Slovan): obaja 4 hlasy



3. Samuel Kopásek (Žilina), Artúr Musák (Zemplín), Jakub Jakubko (Košice) a Vincent Chyla (Podbrezová): všetci 3 hlasy







Cena fanúšika:



1. Žiga Frelih (Spartak): 70,04 percent hlasov



2. Tigran Barseghyan (Slovan): 18,16 percent hlasov



3. Tomáš Hubočan (Žilina): 11,80 percent hlasov







Rozhodca:



1. Ivan Kružliak: 26 hlasov



2. Michal Smolák: 7 hlasov



3. Michal Očenáš: 3 hlasy







Asistent rozhodcu:



1. Ján Pozor: 15 hlasov



2. Branislav Hancko: 6 hlasov



3. Mário Roszbeck a Peter Bednár: obaja 3 hlasy







Jedenástka talentov:



Brankár: Ľubomír Belko (Žilina)



Obrana: Samuel Kopásek (Žilina), Marek Ujlaky (Spartak), Jakub Jakubko (Košice)



Stred poľa: Ridwan Sanusi (Podbrezová/Žilina), Adrian Zeljkovič (Spartak), Samuel Gidi (Žilina), Alasana Yirajang (Podbrezová)



Ofenzívny stredopoliar: Mario Sauer (Žilina)



Útočník: Adrián Kaprálik (Žilina), Ioannis Niarchos (Košice)

Bratislava 18. mája (TASR) - Arménsky futbalista Tigran Barseghjan sa stal najlepším hráčom uplynulého ročníka Niké ligy. Tridsaťjedenročný krídelník majstrovského ŠK Slovan Bratislava v ankete nadviazal na svojich klubových spoluhráčov Juraja Kucku (2024) a Vladimíra Weissa ml. (2022, 2023). Ocenenie pre objav sezóny putuje do Žiliny, získal ho Mario Sauer. Pozíciu najlepšieho trénera si štvrtýkrát za sebou vydobyl Vladimír Weiss st.Zastúpenie v Jedenástke sezóny Niké ligy 2024/2025 malo päť klubov, o jeden menej ako vlani. Najviac hráčov, teda piati, sú z kádra Slovana, dvaja zo Žiliny a FC DAC 1904 Dunajská Streda, po jednom majú v jedenástke FC Spartak Trnava a FC Košice. Najlepším brankárom sa stal druhý rok po sebe Dominik Takáč, tentokrát už v drese „belasých“.V strede obrany obhájil svoju pozíciu Kenan Bajrič zo Slovana, doplnil ho Tomáš Hubočan zo Žiliny. Na pravom kraji bol najlepší Cesar Blackman zo Slovana, na ľavej strane opäť Yhoan Andzouana z Dunajskej Stredy. Pred nimi sa nachádzajú Barseghjan, ktorého do najlepšej jedenástky zaradili všetci hlasujúci, dvojica mladíkov Adrian Zeljkovič (Spartak), Sauer a Ammar Ramadan z DAC-u. Premiérovo sa do jedenástky sezóny dostal ofenzívny stredopoliar Košíc Michal Faško a najlepším hrotovým útočníkom sa stal David Strelec (Slovan).Popri premiérovom ocenení pre najlepšieho hráča a mieste v najlepšej jedenástke sa Barseghjan delí aj o cenu pre najlepšieho strelca so svojím spoluhráčom Strelcom. Obaja zaznamenali 20 gólov. „“ povedal Armén.Dvaja hráči z jedného klubu sa o korunu v najvyššej slovenskej súťaži delia po 22 rokoch. Naposledy nastala rovnaká situácia v sezóne 2002/2003, keď prvé miesto obsadili Marek Mintál a Martin Fabuš zo Žiliny. Cenu fanúšika pre osobnosť Niké ligy, o ktorej rozhodujú fanúšikovia prostredníctvom online hlasovania na webe tvnoviny.sk, získal trnavský brankár Žiga Frelih.Weiss st. doviedol Slovan k piatim titulom, v tejto sezóne sa z neho „belasí“ tešili už siedmykrát za sebou.uviedol 60-ročný kormidelník.V nedeľu vymenovali aj Jedenástku talentov sezóny Niké ligy 2024/2025, ktorú tvoria hráči s ročníkom narodenia 2002 a mladší. Výber bol zostavený na základe oficiálnych zápasových dát. Šestica hráčov je zo Žiliny, dvaja z Košíc a z Trnavy, jeden z Podbrezovej. Zeljkovič a Sauer sa ako jediní ocitli v oboch jedenástkach.“ konštatoval Sauer, ktorý dúfa v účasť na nadchádzajúcich ME hráčov do 21 rokov.K šiestim členom Tribúny slávy pribudli ďalšie tri mená. Svoje čestné miesto v sezóne 2023/2025 na nej zaujali Peter Dzúrik in memoriam v kategórii hráč, Dušan Radolský v kategórii tréner a Juraj Obložinský v kategórii osobnosť.V ankete Jedenástka sezóny hlasovali hlavní tréneri účastníkov najvyššej súťaže, prezident Únie ligových klubov, zástupcovia SFZ (tréner SR 21, technický riaditeľ a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore), prezident Únie futbalových trénerov Slovenska, prezident Klubu ligových kanonierov, prezident Únie futbalových profesionálov, predstavitelia médií a po prvý raz aj kapitáni nikéligových klubov. O najlepších arbitroch rozhodovali aj pozorovatelia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ.