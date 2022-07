Baršim skočil 237 cm a tretíkrát za sebou získal titul vo výške na MS

muži - výška:



1. Mutaz Essa Baršim (Katar) 237 cm - svetový výkon roka, 2. Wu Sang-hjok (Kór. rep.) 235, 3. Andrij Procenko (Ukr.) 233, 4. Gianmarco Tamberi (Tal.) 233, 5. Shelby McEwen (USA) 230, 6. Django Lovett (Kan.) 227, 6. Luis Enrique Zayas (Kuba) 227, 8. Tomohiro Šinno (Jap.) 227, 9. JuVaughn Harrison (USA) 227, 10. Joel Baden (Austr.) 227

Eugene 19. júla (TASR) - Katarský výškar Mutaz Essa Baršim získal tretíkrát za sebou titul majstra sveta. Úradujúci olympijský šampión skočil v americkom Eugene už na prvý pokus 237 cm a vylepšil tak aj svetový výkon roka.Kórejčan Wu Sang-hjok zaznamenal národný rekord 235 cm, no stačilo mu to iba na druhé miesto. Bronz vybojoval Ukrajinec Andrij Procenko, ktorý mal rovnaký výkon (233) ako druhý z úradujúcich olympijských víťazov Gianmarco Tamberi z Talianska, no lepší zápis.