Bartánus načal piatu stovku bodov vytúženým víťazstvom: Pomôže nám

Košice 2. októbra (TASR) - Zápas 4. kola hokejovej Tipos extraligy proti Liptovskému Mikulášu bude pamätný pre útočníka HC Košice Mareka Bartánusa. Dvoma gólmi a jednou asistenciou nasmeroval svoj tím k prvému víťazstvu v sezóne a zároveň sa prehupol cez métu 400 bodov v najvyššej slovenskej súťaži.



Bartánus sa vrátil do košického klubu pred sezónou 2021/2022, v ktorej by mal byť jeden z lídrov. Počas kariéry už päťkrát získal extraligový titul a v tíme "oceliarov" by mal byť líder na ľade aj mimo neho. Do sezóny vstúpil v sľubnej forme, keď má po štyroch zápasoch päť kanadských bodov. Tri z nich získal práve v piatkovom zápase s Liptovským Mikulášom (5:2), v ktorom Košičania zastavili sériu prehier na čísle tri.



Pre Bartánusa to bol 701. zápas v extralige, v ktorom zároveň získal 400. bod. "Nesledujem to, no keď sa to objavilo na informačnej kocke, tak som bol milo prekvapený. Som však najmä rád, že sme dvihli hlavy a dokázali sme vyhrať. Toto víťazstvo nám veľmi pomôže. Je pred nami ešte veľa práce, ale veľmi sa tešíme z tohto víťazstva, ktoré sme potrebovali ako soľ. Aj atmosféra v kabíne bude lepšia a už sa tešíme na ďalší zápas," povedal 34-ročný krídelník.



Jeho dva góly prišli po clonení pred bránkou a zvýraznil nimi solídnu úspešnosť v presilovkách. "Keď hráte presilovku, tak sa od vás očakávajú body. Presilovky nám pomohli k tomu, aby sme vyhrali zápas, ale dobre sme zvládli aj oslabenia. Po tom, ako sme sa dostali do vedenia, sme sa už upokojili. Verím, že tento zápas nám pomôže k tomu, aby opadla nervozita," uviedol útočník, ktorý je v súčte bodov zo základnej časti a play off priebežne na 42. mieste v historickom poradí extraligy. Po piatku má na konte 401 bodov, tesne pred ním je Ján Pleva (402) a prvú štyridsiatku uzatvára Henrich Ručkay (415).



So 701 odohranými zápasmi je na 43. mieste a zrejme čoskoro predstihne bývalých obrancov Dušana Devečku, Lukáša Bambúcha a Miroslava Vantrobu. Práve počet štartov je číslo, ktoré si osobitne cení. "Počas kariéry som si prešiel ťažkými zraneniami a som rád za každý jeden zápas, ktorý pridám. Som rád, že som sa dostal na takúto métu, a verím, že ešte potiahnem nejaké sezóny a že mi bude telo slúžiť, tak ako má. Robím všetko pre to, aby ma telo poslúchalo a verím, že mi to vráti. Gól teší viac vtedy, keď pomôže mužstvu k víťazstvu. Ja som rád za každý jeden, ktorý pomohol mužstvu k víťazstvu," dodal Bartánus.