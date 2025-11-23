< sekcia Šport
Bartánus o údajných problémoch Michaloviec: „Uvidíme, ako to dopadne“
Na Slovane podala Dukla solídny výkon najmä v druhej tretine, ale počas svojich najlepších chvíľ v zápase inkasovala.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava chceli v 22. kole proti Michalovciam zastaviť šnúru troch prehier. To sa im podarilo, na víťazstvo im stačilo streliť po jednom góle v každej tretine. Po zápase sa však viac hovorilo o údajných finančných problémoch, ktoré mali postihnúť klub z východu Slovenska.
Dukla sa údajne tento týždeň dostala do ťažkej finančnej kondície, šíria sa správy o viacerých problémoch. Tréner Erik Čaládi na tlačovej konferencii povedal: „Ani sa o tejto téme nebavme, lebo nemáme o tom informácie a počkáme si tento týždeň na to, čo bude.“
Kapitán Marek Bartánus bol o niečo zhovorčivejší: „My máme nejakú prácu na ľade a nejakú prácu majú na administratíve hore za stolom. Takže my nechceme, aby sa nás to nejako dotklo v kabíne, snažíme sa to odbúravať a držíme pokope. Zvyšok ovplyvniť nevieme, takže ani sa k tomu neviem vyjadriť.“
Na to, čo sa naozaj deje v michalovskom klube si tak musíme počkať a čakať budú podľa kapitána aj hráči: „Hlavy máme nastavené veľmi dobre. Mali sme nejaké mítingy, ale snažíme sa to nejak odbúrať a chceme podávať výkony na ľade. Uvidíme, ako to celé dopadne.“
Na Slovane podala Dukla solídny výkon najmä v druhej tretine, ale počas svojich najlepších chvíľ v zápase inkasovala. „Konečne sne podali zodpovedný výkon. Bolo to vydreté, ale myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať a som rád, že sa nám to podarilo,“ uviedol Jonáš Peterek, ktorý strelil prvý gól v zápase.
Slovan mal za sebou tri prehry, v uplynulom zápase v Liptovskom Mikuláši dokonca viedol o tri góly, ale prehral po nájazdoch. „Toto nám pomôže na psychiku. Mali sme v hlavách tie prehry a videli sme, že sme zbytočne stratili uplynulý zápas v Mikuláši. Takže sme to nechceli dopustiť znova a podarilo sa nám to,“ dodal Peterek.
Útočníka „belasých“ potešil okrem víťazstva aj výsledok, Slovan nedostal gól a Henri Kiviaho si pripísal prvé čisté konto v sezóne. „Potrebovali sme taký zápas, kde nedostaneme žiadny gól. Chceli sme to ubojovať a to sa nám podarilo, urobili sme skvelú prácu v oslabení. A ´Kivi´ všetko pochytal, takže to je skvelé.“
Dukla sa údajne tento týždeň dostala do ťažkej finančnej kondície, šíria sa správy o viacerých problémoch. Tréner Erik Čaládi na tlačovej konferencii povedal: „Ani sa o tejto téme nebavme, lebo nemáme o tom informácie a počkáme si tento týždeň na to, čo bude.“
Kapitán Marek Bartánus bol o niečo zhovorčivejší: „My máme nejakú prácu na ľade a nejakú prácu majú na administratíve hore za stolom. Takže my nechceme, aby sa nás to nejako dotklo v kabíne, snažíme sa to odbúravať a držíme pokope. Zvyšok ovplyvniť nevieme, takže ani sa k tomu neviem vyjadriť.“
Na to, čo sa naozaj deje v michalovskom klube si tak musíme počkať a čakať budú podľa kapitána aj hráči: „Hlavy máme nastavené veľmi dobre. Mali sme nejaké mítingy, ale snažíme sa to nejak odbúrať a chceme podávať výkony na ľade. Uvidíme, ako to celé dopadne.“
Na Slovane podala Dukla solídny výkon najmä v druhej tretine, ale počas svojich najlepších chvíľ v zápase inkasovala. „Konečne sne podali zodpovedný výkon. Bolo to vydreté, ale myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať a som rád, že sa nám to podarilo,“ uviedol Jonáš Peterek, ktorý strelil prvý gól v zápase.
Slovan mal za sebou tri prehry, v uplynulom zápase v Liptovskom Mikuláši dokonca viedol o tri góly, ale prehral po nájazdoch. „Toto nám pomôže na psychiku. Mali sme v hlavách tie prehry a videli sme, že sme zbytočne stratili uplynulý zápas v Mikuláši. Takže sme to nechceli dopustiť znova a podarilo sa nám to,“ dodal Peterek.
Útočníka „belasých“ potešil okrem víťazstva aj výsledok, Slovan nedostal gól a Henri Kiviaho si pripísal prvé čisté konto v sezóne. „Potrebovali sme taký zápas, kde nedostaneme žiadny gól. Chceli sme to ubojovať a to sa nám podarilo, urobili sme skvelú prácu v oslabení. A ´Kivi´ všetko pochytal, takže to je skvelé.“