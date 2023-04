Bartánus sa šiestym titulom vyrovnal Kapušovi a Češíkovi

Košice 24. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Bartánus z HC Košice sa ziskom šiesteho extraligového titulu vyrovnal doterajším rekordérom Richardovi Kapušovi a Matejovi Češíkovi. Tri z nich získal s materskými Košicami, dvakrát sa radoval vo farbách Banskej Bystrice a raz Slovana Bratislava.



"Všetky tituly mi chutia rovnako, pretože vždy sú v prvom rade o partii. Tá sa vždy najhlbšie zaryje do pamäte a ostane tam navždy. Každý jeden titul, ktorý som vyhral, znamenal niečo úžasné. Som veľmi rád, že sa mi to znovu podarilo," povedal Bartánus pre TASR.



V najvyššej slovenskej súťaži prvýkrát triumfoval v roku 2012 vo farbách Slovana Bratislava. Ďalšie dva tituly získal s HC Košice v rokoch 2014 a 2015. Po príchode do Banskej Bystrice si užil majstrovské oslavy v rokoch 2018 a 2019. Zatiaľ čo Kapuš aj Češík už ukončili hráčske kariéry, 36-ročný Bartánus má chuť pokračovať a pokúsiť sa o rekordný siedmy titul. "Doteraz to bola pre mňa motivácia a stále ňou aj je, pretože sa nechystám končiť. Je to niečo, čo ma poháňa vpred," poznamenal po finále proti HKM Zvolen.



Košičania víťazstvom 3:0 v piatom zápase série spečatili cestu za prvenstvom. "Teraz z nás už všetko opadlo. Mali sme ťažký úvod sezóny, nebolo to nič jednoduché. Naša forma však vygradovala a lepšie sa to asi nedalo načasovať. Naše výkony aj výsledky stáli na výborných brankároch Dominikovi Riečickom a Jarovi Janusovi. Potom už bolo jedno, kto dá góly, ale naša hra bola o tíme," povedal Bartánus.