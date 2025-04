Bartánus sa teší z rekordného titulu: Som hrdý, nikto mi ho nevezme

Košice 30. apríla (TASR) - Vo väčšine finálových zápasoch bol v pozícii zdravého náhradníka, no napokon dosiahol vytúžený titul. Hokejový útočník Marek Bartánus sa osamostatnil na čele rekordérov slovenskej extraligy po tom, čo získal už svoje siedme prvenstvo. Po zápase priznal, že o ceste za ním mal inú predstavu, zároveň bol však veľmi hrdý na mužstvo.



Košický tím vstúpil do sezóny 2024/2025 s najvyššími ambíciami, ktoré podporilo aj výrazné posilnenie kádra. Veľká konkurencia bola najmä medzi útočníkmi a viacerí z nich často sledovali zápasy len z tribúny. Hĺbka kádra sa „oceliarom“ vyplatila najmä v období zdravotných výpadkov viacerých hráčov, no v play off už mal tréner Dan Ceman k dispozícii kompletný tím. Na širokú súpisku doplatili „tribúnou“ viacerí. Mladík Peter Repčík naskočil vo vyraďovacej časti iba do dvoch zápasov, Eduard Šimun len do jedného. V špecifickej situácii sa ocitol skúsený útočník Marek Bartánus, ktorý mal pred sebou veľkú výzvu v podobe siedmeho titulu. Ani on však nemal stabilnú pozíciu v Cemanovej zostave a nič na tom nezmenil ani hetrik vo víťaznom zápase na ľade Zvolena (5:0), po ktorom Košičania postúpili do finále.



V ňom napokon nastúpil do dvoch zápasov, v rozhodujúcom však chýbal. „Človek niekedy niečo dostane inak, než ako si to predstavuje a ako to má vysnívané. To sa stalo dnes mne. V zápasoch, v ktorých som nastúpil, som sa snažil podať čo najlepší výkon. Myslím si, že som bol platný hráč a mám čisté svedomie. Ten siedmy titul mi už nikto nikdy nevezme. Som na to hrdý. Rovnako som hrdý aj na mojich spoluhráčov, ktorí to zvládli v siedmom finálovom zápase, v ktorom prehrávali dvakrát o dva góly. Nie je to jednoduché, sám som to párkrát zažil,“ poznamenal Bartánus pre TASR.



V období, keď napriek snahe chýbal v zostave košického tímu, mu pomohli najbližší: „Som hrdý a vďačný za moju rodinu, ktorá ma držala v najťažších chvíľach. Ako pre staršieho hráča to pre mňa nebolo jednoduché." Ani Bartánusovi sa počas základnej časti nevyhli zdravotné problémy, no aj počas absencie chodil na zápasy a žil s tímom. Napokon odohral v základnej časti 16 zápasov s bilanciou dva góly a asistencia. V siedmich dueloch play off nazbieral päť bodov (4+1). Viac než osobné štatistiky ho zaujímal tímový úspech, vďaka ktorému sa stal novým rekordérom súťaže. „Rozhodla šírka kádra, aj keď v play off sa nedialo veľa zmien. Keď sme mali počas základnej časti veľa zranených, tak mal tréner kam siahnuť. To bolo dôležité,“ poznamenal Bartánus.



Po tom, čo v roku 2023 získal svoj šiesty titul, bol na pozícii slovenského rekordéra spoločne s bývalými útočníkmi Matejom Češíkom a Richardom Kapušom. Od utorka je už osamotený na prvom mieste. Na šiesty titul zároveň dosiahol jeho spoluhráč Radek Deyl, ktorý ho ešte môže vyrovnať i prekonať. „Ak na tom bude niekto tak, že ma môže prekonať, tak mu budem priať. Rekordy sú na to, aby sa prekonávali,“ netajil Bartánus. V súvislosti s 38-ročným krídelníkom sa naskytá otázka o jeho ďalšej hokejovej budúcnosti. „Korčule na klinec ešte nevešiam, to viem určite. Teraz si potrebujem oddýchnuť spoločne s rodinou, pretože uplynulé obdobie nás stálo veľa síl. Potom, keď budem v pokoji, tak urobím rozhodnutie o mojej budúcnosti spoločne s mojou rodinou,“ uviedol Bartánus pre TASR.